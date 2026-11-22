Espectáculos

Para Diego Topa, la paternidad no fue una idea que surgió con el tiempo, sino un deseo que lo acompañó desde que tiene uso de razón. Contó que ayudó a sus hermanos y a sus primos a caminar y que la paternidad vino con él. Sin embargo, este sueño se chocó con un conflicto interno muy fuerte: en aquel momento, aceptar su sexualidad significaba, según su percepción, renunciar a la posibilidad de ser papá.

El artista confesó que no podía negar lo que sentía porque se enamoró y decidió seguir ese camino. Pero el deseo de tener un hijo de su propia sangre seguía intacto. Ante esa contradicción, Topa empezó a considerar la adopción como la alternativa viable. Se involucró colaborando con diversos hogares y trabajando en ese ámbito, convencido de que el amor es lo más importante y que hay muchos chicos que necesitan afecto.

El giro definitivo en su historia ocurrió mientras estaba de gira en México con el programa Junior Express. Durante ese viaje, visitó la casa de un amigo y fue invitado a comer empanadas por una pareja que tenía una hija llamada Cloe. Fue en ese momento donde Topa descubrió la existencia de la subrogación de vientre. Al principio no entendía nada del proceso, pero mientras sus conocidos le explicaban cómo funcionaba, sintió que ese día la semillita se instaló.

Hoy tiene una hija que, según describe el actor, es un calco físico y en las formas, definiéndola como la versión mejorada de su papá. La nena, que cumple siete años el 21 de enero de 2027, ya muestra interés por el trabajo de su padre. Topa cuenta que la niña ama la bambalina y que se comporta casi como una productora, estando pendiente de todo lo que sucede detrás de escena.

En cuanto a su carrera, Topa se formó como actor estudiando con maestros como Agustín Alesso, Julio Chávez y Raúl Serrano. Empezó su camino en Disney Channel en el año 2000 y en 2013 lanzó el programa del Capitán Topa junto a Los Rulos, logrando llenar teatros y estadios en Argentina y Latinoamérica. Actualmente, su canal de Youtube registra más de 1520 millones de reproducciones totales.

La pandemia marcó un punto de inflexión en su vida profesional y personal. Coincidió con el momento en que se convirtió en papá y terminó su contrato con Disney, lo que lo llevó a reconectarse con su propósito como actor y productor. Topa destaca que fue uno de los pocos talentos de la empresa que producía sus propios espectáculos a nivel mundial, algo que describe como un logro muy importante gracias a la confianza que le brindaron.

Producir sus propios shows implica un desafío mayor, ya que requiere buscar sponsors y gestionar todo el trabajo operativo. Además, el artista menciona que debe actualizarse constantemente en los lenguajes para comunicarse con los chicos, un aprendizaje que refuerza día a día gracias a la convivencia con su hija.

Su agenda actual sigue siendo intensa. Después de visitar Perú este año, tiene planeado volver durante las vacaciones de invierno del año que viene. También tiene un viaje programado a Colombia antes de comenzar los ensayos para el show de Navidad de Disney. El espectáculo principal está pautado para el 22 de diciembre en el Movistar, con la posibilidad de sumar una función el 23 de diciembre debido a la alta demanda del público.

Este show, que es una producción trasladada desde Orlando a Buenos Aires, contará con la participación de personajes como Mickey, Minnie, Goofy, Donald, Pluto, Elsa, Ana, el Rey León, la Sirenita y Aladdín. Topa compartirá la escena con Laurita Fernández, describiendo su dupla como la de dos niños que están muy felices con el proyecto.

El actor ya está organizando la preproducción del cumpleaños de su hija. La nena eligió que la temática sea el mundo de colores de su papá, incluyendo sus canciones y personajes. Topa ya invitó a sus bailarines para que participen del evento, consciente de que es el momento ideal para hacerlo antes de que la niña crezca. Cuando le preguntaron qué pasará cuando ella cumpla quince años, el actor bromeó diciendo que quizás traiga a artistas como María Becerra o Tini, aunque prefiere ir paso por paso.

Sinceramente, qué lindo que Topa haya podido encontrar la vuelta para ser el papá que siempre quiso; se nota que la nena es su motor y que el upgrade salió perfecto.