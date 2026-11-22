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Boca se quedó con la CONMEBOL Sudamericana después de ganarle 2-0 a Atlético Mineiro con goles de Miguel Merentiel y Santiago Ascacibar. La fiesta en el Metropolitano de Barranquilla no fue solo cosa de los jugadores, sino que dejó una postal con hinchas famosos de distintas generaciones.

Juan Martín Del Potro, el ex tenista profesional y campeón del US Open, vivió la final desde la tribuna, reafirmando su vínculo con el club desde que estaba en el circuito.

Por otro lado, el césped del estadio recibió a los creadores de contenido de fútbol más conocidos entre los adolescentes. Lautaro del Campo, conocido como La Cobra, apareció con la camiseta azul y amarilla luego de haber anunciado su llegada a Colombia el viernes anterior con la frase "Y mañana a ganarla".

Davoo Xeneize también se sumó a los festejos en el campo con una camiseta blanca de entrenamiento. Para él, el estadio ya era terreno conocido, ya que en octubre lo había recorrido junto al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, mientras la ciudad se preparaba para la final.

La previa del partido también tuvo su momento de nostalgia cuando Óscar Córdoba, arquero de los primeros títulos del ciclo de Carlos Bianchi, se acercó a las tribunas para cantar con los hinchas.

Finalmente, la conexión de Boca con Colombia quedó demostrada en el hotel de la delegación. Un hincha local fue a buscar a Juan Román Riquelme llevando a su hijo en brazos, quien fue llamado Juan Román precisamente en honor al ídolo.