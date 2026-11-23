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Marcelo Tinelli usó Instagram para festejar el cumpleaños de su hija Juanita con un video que es puro sentimiento. El conductor armó un compilado de fotos que recorren la vida de la modelo, desde que era una nena hasta hoy, incluyendo imágenes de Juana chiquita sobre sus hombros, recuerdos de la adolescencia, momentos con sus hermanos y un abrazo actual entre los dos.

Para acompañar el video, Tinelli le dejó una dedicatoria súper dulce: "Feliz cumple mi Pebe hermosa. Que tengas un hermosísimo día de festejo. Y que tu risa y alegría iluminen siempre tu camino. Te amo por siempre mi vida". La publicación fue un éxito inmediato y se llenó de likes y saludos de seguidores y figuras del espectáculo.

Por su parte, Paula Robles, la mamá de Juanita, también se sumó a los festejos digitales por los 23 años de su hija. La bailarina subió varias fotos que muestran distintas etapas de la vida de la joven, como una imagen de bebé tomando mate en la playa, otra disfrazada de princesa y una postal actual de ambas abrazadas. Paula escribió: "Feliz cumpleaños Juani de mi vida. Compañera hermosa. Disfruta de la vida. Te amo".

La cumpleañera le respondió a su mamá diciéndole que es la mujer más fuerte que conoce.

Juanita nació el 21 de noviembre de 2003 y hoy se maneja sola en el mundo de la moda y las redes sociales como modelo e influencer. Además, participó con su familia en el reality Los Tinelli de Prime Video, donde el público pudo chusmear un poco más la intimidad del clan. Marcelo es padre de cinco hijos: Micaela y Candelaria, con Soledad Aquino; Francisco y Juanita, con Paula Robles; y Lorenzo, con Guillermina Valdés.