Espectáculos

Andrés Ciro Martínez volvió a Ciudad Jardín para cerrar un círculo emotivo. El músico regresó a la bicicletería Rodados Ballester, en el partido de Tres de Febrero, para cantar nuevamente en el mismo espacio donde inició su camino como vocalista de Los Piojos. El local funciona hoy como comercio de bicicletas, pero hace décadas allí se encontraba el bar Ma Baker, el escenario de su debut al frente de la banda a fines de los años 80.

Ciro Martínez es el cantante de Los Piojos, una banda de rock argentina fundamental de los 90 con fuertes influencias del folclore rioplatense, el rock rolinga y el blues. El grupo, originario de Tres de Febrero y El Palomar, se encuentra actualmente en receso por tiempo indeterminado.

Un regreso sorpresa y un homenaje

El encuentro tuvo dos motivos centrales. Por un lado, se buscó recordar a Dani Buira, el baterista fundador de Los Piojos que murió el 21 de marzo de 2026. Por otro, se celebraron los 30 años de 3er Arco, el álbum publicado en 1996 que dejó una marca en la historia del grupo. La iniciativa fue impulsada por Caetano, hijo de Buira, junto con El Farolito, que es una banda tributo a Los Piojos.

Durante la jornada, los asistentes recibieron una invitación que prometía una sorpresa especial. Caetano anunció que se trataba de algo inimaginable, y efectivamente, la sorpresa fue la aparición inesperada de Ciro. El cantante se acercó al micrófono y confesó que se sentía muy contento de estar allí. Para la alegría de todos, interpretó temas clásicos del repertorio piojoso como Tan solo, Pistolas y El Farolito. Antes de irse, Ciro tuvo un gesto dedicado al músico homenajeado y le dedicó la última canción diciendo: “Este es para vos, Dani Buira”.

La reconstrucción del espíritu de Ma Baker

Para que el homenaje fuera completo, el espacio de Rodados Ballester sufrió una transformación total. Retiraron las bicicletas y acondicionaron el comercio para recuperar la estética del antiguo bar Ma Baker. La ambientación incluyó paredes rojas, elementos alusivos al establecimiento y bolsas con el nombre “Ma Baker Inmersiva”, todo con la intención de reconstruir el espíritu del lugar donde la banda dio sus primeros pasos.

La apertura musical estuvo a cargo de La Chilinga, la escuela de percusión que el propio Daniel Buira creó en 1995 en Ciudad Jardín. La participación de la escuela tuvo un peso especial en una noche dedicada a mantener vivo el legado del baterista.

Los comienzos y la Ruta del Rock

La relación de Ciro con Los Piojos nació a fines de la década del 80, cuando Pablo Guerra, un amigo del barrio, lo invitó a los ensayos del grupo. Al principio, Martínez no entró como cantante, sino como bajista, ocupando el lugar de Miguel Ángel “Micky” Rodríguez. Cuando Micky volvió a tocar el bajo, Ciro pasó a la armónica y, tiempo después, terminó reemplazando a Diego Chávez como cantante.

El primer recital con esa formación ocurrió el 1 de enero de 1989 en el bar Ma Baker, ubicado en De los Jacarandaes 3029. Al volver al lugar, Ciro recordó que en aquella primera vez que cantó frente al público no había mucha gente, calculando que eran unas veinte o treinta personas.

Actualmente, la bicicletería forma parte de la Ruta del Rock, un circuito que agrupa puntos clave de la historia musical de la zona. El entorno conserva referencias a la trayectoria de la banda y a la infancia del músico. Al lado del comercio se encuentra el Pasaje Los Piojos, creado por la Municipalidad de Tres de Febrero. Del otro lado está la Escuela 28, donde Ciro fue alumno y tuvo sus primeras experiencias artísticas, como un acto escolar donde hizo una coreografía de Stayin’ Alive de los Bee Gees.

El legado de Dani Buira

Daniel Buira fue parte de Los Piojos desde sus inicios hasta el año 2000. Su aporte fue clave para la identidad de la banda, ya que incorporó ritmos rioplatenses como el candombe y la murga. Tras dejar la formación, se enfocó en La Chilinga, su escuela de percusión que hoy tiene más de 900 alumnos y 30 profesores en todo el país.

Buira también participó en los conciertos de regreso de Los Piojos durante 2024 y 2025, compartiendo escenario con Roger Cardero. Tras su fallecimiento, la banda compartió un video donde el baterista decía que tocar sus canciones era una felicidad total y que el sentimiento era hermoso. Daniel Buira murió el 21 de marzo de 2026 en la sede de La Chilinga en Ciudad Jardín, a los 54 años.

Qué locura que un lugar que hoy vende bicis haya sido el caldo de cultivo de tanta historia, ¿no?