Espectáculos

Mariana Fabbiani, actriz y conductora, dio detalles sobre el estado de salud de su esposo, el productor Mariano Chihade. El empresario fue intervenido quirúrgicamente el pasado miércoles tras detectársele una imagen nodular en el cerebro.

La conductora quiso transmitir tranquilidad y confirmó que la evolución de Chihade es positiva. Según el último parte médico difundido por Gimena Lepere, vocera de Mandarina Contenidos, el productor se encuentra internado en el Instituto Fleni. Luego de la cirugía, fue trasladado a una habitación común con cuidados intensivos y está respondiendo de manera favorable a las expectativas del equipo médico.

Por su parte, Hernán Cohen Arazi, director médico de la institución, había confirmado previamente que el procedimiento se desarrolló sin complicaciones. Fabbiani aprovechó para agradecer todas las muestras de apoyo que recibieron y destacó que, en estos momentos, la unión familiar es lo más importante.