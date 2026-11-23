Espectáculos

Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 el sábado 21 de noviembre. El equipo se impuso por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia, con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.

La Copa Sudamericana es el segundo torneo más importante de Sudamérica, después de la Libertadores. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena manejó los tiempos en la primera mitad y resistió en el segundo tiempo para quedarse con la victoria.

Las hijas de Diego en modo fan

Gianinna Maradona no ocultó su alegría en Instagram. La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe compartió una historia con la imagen de su televisor, donde se veía a Leandro Paredes emocionado, y escribió: "Qué lindo es ser bostera. Gracias los amo". Con este triunfo, el club puso fin a una racha de 18 años sin títulos internacionales.

Dalma Maradona también celebró la victoria y recordó una promesa: se dirigiría a la casa de su primo para tirarse a la pileta. Además, subió una foto de los futbolistas abrazados con sombrillas y sombreros de cotillón amarillos y azules.

Trap, música y risas

Trueno se sumó a los festejos con un video en Instagram donde se lo ve alentando junto a sus amigos al grito de: "Dale dale dale Boca. Dale dale dale Boca". El referente del trap se mostró visiblemente emocionado por la consagración.

Por su parte, el cantante Iván Noble compartió una imagen familiar junto a su hijo, Benito Noble Ortega, y agradeció al club por otra alegría compartida con su hijo. También Emiliano Brancciari, vocalista de No Te Va A Gustar, subió un video sonriente arengando al equipo con un cántico xeneize de fondo.

Del Potro y los conductores

Juan Martín del Potro estuvo presente en Barranquilla, a pocos metros de la cancha. El exdeportista filmó al plantel festejando y acercándose a las gradas para celebrar con los hinchas, acompañando el video con un "Vamos @bocajrs".

Mario Pergolini, conductor de Otro Día Perdido, publicó una postal que se viralizó rápidamente para agradecer a todos los jugadores.

Alejandro Fantino también dedicó palabras sentidas al DT Rodolfo Arruabarrena, diciendo que es un tipo que merece todo lo que vive, y agradeció a Boca por esta alegría.

¿Quién es el más fan de todos en este grupo?