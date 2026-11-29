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La China Suárez, la actriz y cantante, fue al casamiento de su amiga, la diseñadora Natalia Antolín, en Uruguay, y durante uno de los eventos lució un modelo de la marca de la diseñadora. El vestido es de color rosa pálido, sin mangas, con escote en V y falda acampanada con pliegues. El estampado floral, un clásico de la firma, incluye flores rosas, amarillas, blancas y rojas mezcladas con hojas verdes y detalles bordados que le dan volumen y brillo.

Para terminar de armar el look boho chic, la China sumó botas altas de cuero marrón chocolate y un sombrero de mimbre beige con copa alta. El resultado es súper fresco y la dejó divina para la ocasión.

Por su parte, Valeria Mazza, supermodelo y empresaria, viajó a Uruguay para presentar sus vinos en Finca Valeria, su casa en Punta del Este. Ella apostó por un vestido largo de encaje color crema de Menage à Trois boutique, con breteles finos, escote en V y falda amplia de caída suave. Para marcar la cintura, usó un cinturón de cuero marrón con hebilla metálica dorada de Valentino y completó el conjunto con sandalias suela de su propia colección, Valeria Mazza Shoes.

María Vázquez también se sumó a la tendencia con un toque sensual y chic. Para acompañar a su familia en el campo de polo, eligió un vestido lencero de El Camarín en tono salmón, con caída liviana, pliegues, breteles finos y encaje floral blanco tanto en el escote como en el ruedo.

En cuanto a los accesorios, Vázquez usó sandalias marrón suela con plataforma y tiras anchas cruzadas, junto a un minibolso haciendo juego. Sumó varios collares superpuestos, anteojos de sol circulares marrones y el pelo con ondas hecho por Eddie Rodríguez. El maquillaje, a cargo de Meli Sklar, consistió en delineador, rubor, iluminador y labial nude.

Honestamente, los vestidos largos son la salvación del verano porque son cómodos y te hacen quedar impecable sin hacer mucho esfuerzo. ¿Cuál de los tres looks se pondrían ustedes?