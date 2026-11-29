Espectáculos

Marta Fort aprovechó que las temperaturas subieron en Buenos Aires durante el fin de semana para descansar al aire libre. La influencer compartió en sus redes sociales imágenes de su jornada de relax en la terraza de su casa, que tiene vista urbana y baranda de vidrio.

Para el momento, eligió un look coordinado en rojo. Primero apareció con un top de bikini con apliques metálicos en los tirantes y un jean celeste de tiro bajo. Después, posó en una tumbona con un traje de baño del mismo color, que también tenía detalles metálicos en los breteles y un cinturón ancho en la parte inferior.

Este descanso llega en un momento de cambios para ella, luego de su separación, y mientras mantiene su ritmo laboral en la televisión. Actualmente participa en MasterChef Celebrity, donde hace poco lideró el equipo azul en un desafío grupal. En ese programa también tuvo un roce con la jurado Dolli Irigoyen por las indicaciones de un plato de cordero con puré de arvejas y salsa de vino.

Además de la tele y el sol, la influencer tuvo un aniversario íntimo. El 25 de noviembre se cumplieron 13 años de la muerte de su padre, Ricardo Fort. Marta lo recordó en Instagram junto a su hermano mellizo, Felipe, .

La verdad que Marta sabe cómo aprovechar el sol y el rojo le queda pintado. ¿Será que el clima porteño la motiva a seguir brillando en la tele?