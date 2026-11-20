Espectáculos

Eugenia “la China” Suárez, actriz y cantante, se encontró en medio de una nueva polémica luego de que circularan versiones asegurando que habría perdido un papel protagónico debido a los celos de su pareja, Mauro Icardi. Ante el ruido, la actriz decidió aclarar qué va a pasar finalmente con su participación en la nueva temporada de En el barro.

La China Suárez ya había participado en la segunda temporada de la ficción, donde interpretó a una prostituta VIP y protegida de la capanga de la cárcel. Aquellas grabaciones se realizaron durante el WandaGate, momento en el que el vínculo entre la actriz y el futbolista aún no se había confirmado públicamente. Al terminar esa etapa, su personaje escapaba de la cárcel junto a su pareja en la ficción, lo que dejaba la puerta abierta para un posible regreso en las siguientes entregas.

El conflicto con los tiempos y el compromiso

Según la investigación de Gustavo Méndez, el equipo de producción tenía la intención de contar con la actriz durante toda la cuarta temporada. Sin embargo, surgió una dificultad vinculada a los compromisos personales de Suárez. Una fuente vinculada al proyecto aseguró que la actriz no se podía comprometer a estar completa la temporada debido al trabajo de su pareja.

El rodaje de una temporada entera demanda aproximadamente tres meses de disponibilidad, un periodo que la actriz no habría podido garantizar. El equipo técnico y los guionistas también tenían interés en darle mayor desarrollo a su personaje y escribir una parte interesante, pero no se pudo.

Participación especial y regreso confirmado

Como resultado de esta falta de disponibilidad, la producción decidió modificar el plan original. En lugar de un protagónico, le agregaron dos capítulos a la historia. Por este motivo, en los créditos de la cuarta temporada de En el barro aparecerá con la etiqueta de "Participación especial de la China Suárez".

A pesar de todo el ruido mediático sobre su salida o reducción del rol, la actriz confirmó que sigue siendo parte del proyecto. Cuando Gustavo Méndez se comunicó directamente con ella para conocer su versión, Suárez fue tajante y aseguró que graba a fines de noviembre.

La teoría de los celos y el impacto profesional

Paralelamente, surgió otra versión más picante sobre los motivos de este cambio. Guido Záffora mencionó que Underground, la productora de Sebastián Ortega, le había ofrecido a la actriz volver a formar parte de las temporadas tres y cuatro. Según este relato, la actriz respondió que no sabía dónde iba a estar ni cómo sería su vida a partir del 2026.

Esta incertidumbre se vinculó directamente con su relación sentimental con Mauro Icardi. Se recordó que el futbolista ya había hablado sin filtros sobre las escenas de sexo que la China protagonizó en la ficción, admitiendo que es celoso y que esas cosas no le gustan. De hecho, Icardi afirmó que se lo dejó claro a la actriz desde el primer día de la relación.

El impacto de esto en la estructura de la serie sería notable. Mientras que la tercera temporada tendrá a Lorena Vega como capanga, el lugar que podría haber sido una oportunidad para que la China recuperara protagonismo quedó vacío debido a que la actriz no habría cerrado el contrato por diferencias económicas. Finalmente, su presencia en la tercera temporada quedó reducida a un solo capítulo a través de un flashback. El periodista Guido Záffora lo resumió así: perderse un protagónico porque está en pareja con una persona a la que no le gustan las escenas de sexo.