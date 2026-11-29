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Fabián Mazzei tuvo que someterse a una cirugía de urgencia en la columna cervical el viernes 27 de noviembre, según informó Clarin.com. La intervención se realizó en el Hospital Italiano, en el barrio porteño de Almagro, específicamente en el área de Traumatología, según Clarin.com.

La actriz Araceli González, esposa del actor, llevó tranquilidad a través de sus historias de Instagram. Explicó que el procedimiento tuvo como objetivo resolver un cuadro que afectaba el bienestar diario de Mazzei. En el detalle técnico, González precisó que se abordaron las vértebras C3, C4, C5, C6 y parte de la C7 para liberar una compresión en la médula. Esta condición estaba afectando la circulación y provocándole adormecimiento en manos y pies, lo que deterioraba su calidad de vida.

Aunque el procedimiento era complejo, González destacó que la operación fue un éxito. Aseguró que el actor se encuentra bien, estable y que ya pudo pararse y caminar. Sobre las primeras 24 horas de recuperación, la actriz señaló que fueron excelentes y que prácticamente no necesitó medicación de rescate, destacando la fortaleza de Mazzei y el trabajo del equipo de Manejo del Dolor del hospital.

Según Clarin.com, esta cirugía de urgencia fue motivada por intensos dolores de espalda que eran secuelas de un accidente doméstico sufrido en 2022. En aquel entonces, Mazzei se cayó desde tres metros de altura mientras intentaba rescatar a su gata del techo de su casa, lo que le provocó una fractura del hueso calcáneo y una primera intervención quirúrgica.

En sus redes sociales, González compartió imágenes de Mazzei con un cuello ortopédico y otra foto de ambos sonrientes. Le dedicó palabras muy emotivas al decirle que es la mejor película de su vida y que "volviste a nacer, bebé".

La actriz también agradeció el acompañamiento de la familia, los hijos y los amigos, mencionando que se turnaron para que Mazzei nunca estuviera solo. Especialmente, señaló que hoy festejan nuevamente la vida y agradeció el respeto de quienes estuvieron pendientes de la salud del actor. Según TN, González también destacó la labor del cirujano Dr. Gonzalo Kido y el equipo del Dr. Marcelo Greenberg.