Espectáculos

La saga de comedia más conocida de Hollywood volvió a los cines con Focker In-Law. La película aterrizó en las salas durante la semana de Acción de Gracias, marcando el regreso de Ben Stiller y Robert De Niro a una franquicia que no se veía en pantalla desde hace más de una década. El estreno se dio en uno de los momentos de mayor movimiento para los cines de Estados Unidos, aprovechando el feriado y el fin de semana largo para atraer a la gente.

Para ponerle un poco de contexto, todo empezó en el año 2000 con Meet the Parents, donde vimos por primera vez la lucha de Greg Focker por caerle bien al estricto Jack Byrnes. Después tuvimos Meet the Fockers en 2004, que metió a los padres de Greg en la mezcla, y Little Fockers en 2010, donde los conflictos familiares siguieron escalando. Ahora, 16 años después de la tercera parte, la franquicia vuelve con una propuesta que mezcla a los protagonistas originales con caras nuevas.

Los números del estreno

En cuanto a la plata, los primeros dos días fueron bastante positivos. El miércoles 25 de noviembre la película recaudó 5,3 millones de dólares, quedando tercera en la clasificación diaria con un promedio de 1.567 dólares por cine. Pero el jueves 26, el día de Acción de Gracias, la cosa subió: sumó 7,7 millones de dólares, lo que representa un salto del 45,3% respecto al debut. Ese día escaló al segundo puesto en la taquilla, con un promedio de 2.276 dólares por establecimiento.

En total, la película sumó más de 13 millones de dólares en sus primeros dos días. El largometraje se estrenó en 3.382 salas entre Estados Unidos y Canadá. Si bien estos números son fuertes, es importante aclarar que los primeros dos días no definen el resultado de toda la semana. Según proyecciones difundidas el viernes 27 de noviembre por Deadline, se esperaba que la película llegara a los 40 millones de dólares en el periodo de cinco días, desde el miércoles hasta el domingo.

El mapa internacional

Si miramos fuera de Norteamérica, los números son mucho más bajos. La recaudación internacional alcanzó los 171.396 dólares, que es apenas el 1,3% de los ingresos globales. Lo curioso es que toda esa cifra se concentró en el mercado italiano. Aunque el estreno del 25 de noviembre coincidió con varios mercados, las fechas varían según el país y la distribución está a cargo de Paramount Pictures International. Por ahora, el éxito está concentrado en el mercado doméstico y es muy temprano para saber cuál será el alcance global real.

¿De qué trata esta nueva entrega?

La trama de Focker In-Law cambia el eje del relato. Esta vez la historia se centra en la siguiente generación de la familia: Henry Focker, el hijo de Greg y Pam, planea casarse con Olivia Jones. Obviamente, esto dispara nuevas tensiones familiares. Greg empieza a desconfiar de la futura esposa de su hijo, aunque Olivia logra ganarse a otros miembros de la familia. Es básicamente la historia repitiéndose: Henry termina en una situación muy parecida a la que vivió su padre al principio de la saga.

En el reparto, Ben Stiller vuelve como Greg Focker y Teri Polo retoma su papel como Pam. Robert De Niro regresa como el mítico Jack Byrnes. La gran novedad es la incorporación de Ariana Grande, que interpreta a Olivia, y Skyler Gisondo, que le da vida a Henry. También forman parte del elenco Owen Wilson, Blythe Danner, Beanie Feldstein y Eduardo Franco.

La dirección y el guion están a cargo de John Hamburg, quien ya estuvo involucrado en las entregas anteriores. La película tiene una duración de 1 hora y 45 minutos y cuenta con una clasificación PG-13, por lo que se recomienda supervisión adulta para los menores de 13 años.

Sinceramente, ver a De Niro y Stiller peleándose otra vez después de tanto tiempo es un placer culposo que no falla.