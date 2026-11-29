Espectáculos

Diego Peretti decidió responder en sus redes sociales luego de que su nombre apareciera en la denuncia penal que pesa sobre Hernán Casciari. El conflicto gira en torno a una presunta estafa en la producción de la película La muerte de un comediante.

El actor explicó que el proyecto nació entre 2015 y 2016, cuando Javier Beltramino lo contactó para hacer una película independiente basada en una idea de Peretti. En esa etapa, convocaron a Casciari y a Christian Basilis únicamente como guionistas. Según Peretti, ellos entregaron el guion el 15 de junio de 2017 y, desde ese momento y hasta 2022, el actor no tuvo ninguna relación con Casciari ni con la comunidad Orsai.

El tema de la producción

Sobre la denuncia, Peretti aclaró que en 2017 dio una entrevista donde dijo que era productor de la película porque en ese momento él y Beltramino estaban impulsando el proyecto de forma independiente y buscando financiamiento, aunque no lo lograron. Todo ese proceso se interrumpió cuando llegó la pandemia.

Recién en el primer cuatrimestre de 2022, Casciari volvió a contactarlo en nombre de Orsai Audiovisual para proponerles que ellos se hicieran cargo de la producción íntegra, con su propio equipo y sistema de financiamiento.

Honorarios y manejo de la plata

Peretti dejó en claro que una de las condiciones para avanzar fue que él y Beltramino se encargaran exclusivamente de la parte artística. Firmaron contratos como directores con honorarios fijos, mientras que la reescritura del guion y su trabajo como actor los hizo ad honorem.

En cuanto a la plata, el actor fue tajante: desde que Orsai Audiovisual asumió la producción, ni él ni Beltramino intervinieron en la recaudación, el presupuesto ni los gastos de la película, y tampoco tuvieron acceso a esa información. Cerró diciendo que cumplieron con sus compromisos profesionales y que está orgulloso del resultado final.