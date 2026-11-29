Espectáculos

Silvina Escudero dejó a todos con la boca abierta al confesar que vendió imágenes de una parte muy puntual de su cuerpo. Durante su paso por el programa PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, la artista reveló que sus seguidores tenían un interés particular en sus pies y que ella decidió aprovechar esa demanda.

La confesión surgió en medio de una charla con los invitados, donde todos coincidieron rápidamente en que ella era la protagonista de esos pedidos. Entre risas, Escudero confirmó que la deducción era acertada y dijo que sí, que vendió fotos de sus pies.

El negocio del empeine

Cuando Andy Kusnetzoff quiso saber el precio de esas imágenes y preguntó si se cobraban en dólares, la bailarina explicó que su profesión influía directamente en el deseo de la gente. Según contó, el hecho de ser bailarina hace que el interés sea mayor, especialmente por la posibilidad de mostrar el empeine, algo que forma parte de un fetiche muy extendido.

Sobre los montos, Escudero fue sincera: contó que le fue bien, aunque aclaró que lo que se pagaba podía ser incluso 0,10 dólar.

La bailarina aclaró que, aunque vendía el contenido, ella mantenía el control total sobre las fotos y los videos que decidía compartir. Sin embargo, confesó que quienes compraban el material solían ser muy exigentes y le enviaban solicitudes precisas sobre el tipo de calzado que querían ver en las imágenes. Recordó que le pedían que se pusiera las ojotas o los tacos, mientras ella se grababa únicamente el pie para subir el contenido.

Un nuevo romance en el horizonte

Además de este lado más curioso de su vida, Silvina también habló sobre su situación sentimental. Un mes después de confirmar que terminó su matrimonio, la artista admitió que empezó a conocer a un hombre y que este vínculo volvió a entusiasmarla.

La revelación se dio durante el lanzamiento de la segunda temporada de la serie sobre Guillermo Coppola. Allí, ante la consulta de un móvil de Intrusos sobre si había aparecido alguien especial tras su separación, Escudero primero respondió con cautela, pero después reconoció que se siente un poco encantada y que hay admiración en la relación.

Sobre este nuevo vínculo, la bailarina decidió mantener el misterio y evitó identificar al hombre. Lo único que precisó es que no se conocieron en el ámbito laboral, sino en un entorno muy íntimo, cerrado y pequeño.

Prioridades y bienestar personal

Este nuevo romance llega después de que Silvina terminara su relación con Federico seis meses antes. La pareja había compartido nueve años de noviazgo y estuvo casada casi dos años, pero la ruptura se confirmó en abril de 2026, luego de un viaje juntos a Brasil donde decidieron seguir caminos separados.

Al reflexionar sobre su presente, la artista sostuvo que el aprendizaje posterior a la separación la llevó a poner su bienestar en primer plano. Afirmó que en los últimos años aprendió a amarse y a priorizarse, algo que antes no hacía, y aseguró que se siente muy feliz consigo misma.

Escudero también dejó en claro que no deja entrar a cualquiera en su rutina. Explicó que es muy feliz sola en el silencio de su casa junto a Titán, su perro, por lo que cualquier persona que quiera compartir su vida en un "mano a mano" tiene que traerle mucha felicidad para que ella lo permita.