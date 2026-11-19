Espectáculos

Marta Fort decidió hacer pública su separación de Juan Manuel Ramírez. La noticia llegó a través de una storie en su Instagram, donde la hija de Ricardo Fort aclaró que ya no sigue en pareja, siguiendo la misma línea de cómo había anunciado el inicio de su relación en el pasado.

Pero no fue un anuncio tranqui. Apenas confirmó que estaban solteros, Marta lanzó una indirecta directa contra su ex, asegurando que el motivo del desgaste fue que él no pudo manejar la fama de ella. Según la influencer, su nivel de exposición es "mucha información para inseguros", dejando claro que para ella el problema fue la falta de estabilidad emocional de Ramírez ante el ojo público.

Un casting que terminó en Miami

Para entender cómo llegaron acá, hay que volver a mediados de 2026. En plena fiebre del Mundial, Marta participó en un casting amoroso en el ciclo Blender At Night, del canal de streaming Blender. En ese momento, la mediática fue muy específica con lo que buscaba: quería hombres de entre 26 y 40 años, que fueran morochos, tuvieran buena altura, vehículo propio y que fueran al gimnasio.

Juan Manuel Ramírez, un uruguayo de 28 años vinculado al rubro de la compraventa de vehículos, tomó la iniciativa y le escribió de forma directa y, aunque Marta le advirtió que estaba por viajar a Estados Unidos por compromisos laborales relacionados con la Copa del Mundo, el joven no se achicó. Compró el pasaje y voló a Miami para conocerla en persona.

La química fue instantánea y el romance avanzó rápido. Después de ese primer encuentro laboral, la pareja disfrutó de unas vacaciones intensas que incluyeron viajes a Disney, Las Vegas y Mendoza, consolidando un noviazgo que duró cinco meses.

La versión del ex y el choque de personalidades

Como siempre pasa en estos casos, la otra campana suena distinto. El miércoles 18 de noviembre, en Intrusos (América TV), trascendió que el entorno de Juan Manuel Ramírez contradice los dichos de la influencer. Amigos del joven aseguraron que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación y que no le sorprendió la historia publicada por Marta, que lo tildó de inseguro, y que el rótulo no le agradó.

Según el círculo íntimo de Ramírez, el problema no fue la fama, sino el temperamento de Marta. Sostienen que ella está acostumbrada a que todos le digan que sí y que se frustra si pasa lo contrario. A esto se le sumó el ritmo frenético de vida de la joven, que actualmente está grabando MasterChef, haciendo campañas publicitarias y participando en Blender, lo que terminó por desgastar el vínculo irremediablemente.

¿Hubo una traición en Uruguay?

Si el tema del temperamento no fuera suficiente, apareció una segunda hipótesis mucho más picante: la posibilidad de una infidelidad. Surgieron versiones que indican que Juan Manuel habría engañado a Marta durante un viaje a Uruguay. La influencer se habría enterado de este episodio a través de mensajes y datos que llegaron a sus redes sociales.

Cuando la producción de Intrusos le consultó sobre este rumor, Marta no lo negó. En lugar de desmentirlo, puso una condición muy concreta para dar más detalles: pidió que le enviaran la foto de la chica involucrada para contar todo lo que sucedió.

Mientras se aclara el escándalo, Marta ya dejó en claro que no piensa quedarse sola mucho tiempo. En sus historias, volvió a etiquetar al canal de streaming Blender preguntando si podían seguir con el casting, demostrando que está lista para encontrar nuevamente el amor.