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Marta Fort decidió arrancar la semana con todo el glamor y mostró en sus redes sociales un look de alto impacto. La influencer eligió un tapado fuzzy azul eléctrico de la marca Breeders, que combinó con un minivestido negro ajustado y con el cierre frontal abierto a la altura del escote. Para cerrar el conjunto, sumó un peinado con ondas marcadas y un maquillaje con sombras oscuras, labios rosa intenso y rubor en los pómulos.

Fiel a su estilo sensual, Marta también se sumó a la tendencia lencera con una propuesta bien jugada. Lució un vestido con sectores de encaje floral negro translúcido, una sola manga larga y un tajo pronunciado en la falda. El diseño, que incluía una abertura side boob, dejaba a la vista un corpiño negro con la tirita de la lencería cavada. Para este look, optó por un peinado semirecogido tirante y sombras metalizadas en tonos tierra.

Estética gótica y herencia familiar

La modelo también exploró los códigos góticos y barrocos con un conjunto de corset negro y pantalón al tono. El top tenía detalles de encaje floral translúcido en el escote y breteles finos, mientras que el pantalón sumaba arandelas plateadas en la cintura y detalles de puntilla.

Para completar este outfit, Marta eligió un abrigo de piel rojo oversize largo, una prenda que es la insignia de su papá, Ricardo Fort. La influencer confesó que heredó varios ejemplares del vestidor de Ricardo, reafirmando su fanatismo por los tapados maximalistas.

Sinceramente, el azul eléctrico le queda increíble, pero lo de los tapados heredados es el verdadero toque de genialidad. ¿Ustedes se animarían a usar un abrigo rojo oversize así?