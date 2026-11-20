Espectáculos

Marcelo Tinelli confirmó que está en pareja con Ágata Lescano, entrenadora personal y campeona de bikini fitness de 37 años. Durante la emisión del martes de Dale Match, el animador reveló que el vínculo lleva "un mes y días" y dejó entrever que ya formalizaron la relación.

Marcelo Tinelli es un conductor, productor y empresario de televisión y radio, reconocido principalmente por conducir el programa Showmatch.

El origen del romance y el "blanqueo"

La charla surgió cuando Fernanda Iglesias y Anita Martínez le preguntaron por una foto que compartió con Lescano en una parrilla de Paternal. Tinelli aclaró que no tuvo la intención de hacer un anuncio público: estaban en una salida con más personas.

Sobre cómo se conocieron, el conductor evitó dar detalles precisos pero avaló la versión de que fue en un gimnasio, respondiendo con humor. El vínculo habría empezado precisamente en el gimnasio donde ella trabaja como entrenadora y él realiza su rutina física, ganando visibilidad por sus coincidencias fuera del entrenamiento y sus publicaciones en Instagram.

Una propuesta formal y un "error" admitido

Cuando le consultaron sobre la formalización de la pareja, Tinelli sostuvo que, independientemente de la edad de ambos, el noviazgo viene con una propuesta. Ante la pregunta directa sobre si le había pedido que fuera su novia, respondió que van bien.

Durante el programa, una integrante del equipo de redes recordó que le había preguntado a Marcelo semanas atrás si estaba con una entrenadora y él lo había negado. Ante esto, el conductor admitió su error.

Almuerzo en Paternal

El domingo pasado, la pareja almorzó con amigos en una casona gastronómica con reserva previa de La Paternal. En el encuentro, que incluyó asado, ensaladas, verduras asadas, vino y postre, Tinelli se habría referido a Lescano con elogios. El grupo compartió una larga sobremesa con música y charlas en el jardín del lugar.

Ágata Lescano, quien es hincha de Argentinos Juniors y madre de un hijo de 12 años, vive en La Paternal junto a su familia y tiene un perfil público vinculado a la actividad física y el fisicoculturismo. Por ahora, Tinelli prefirió evitar profundizar en los aspectos más privados del vínculo.