Espectáculos

Marcelo Tinelli y Ágata Lescano viajaron a Chascomús el sábado 28 de noviembre para acompañar a Candelaria Tinelli en una competencia de equitación y salto. A través de sus historias de Instagram, el conductor compartió imágenes de la pista de arena, los obstáculos hípicos y una selfie donde ambos posaban sonrientes bajo una estructura de madera.

En sus publicaciones, Tinelli dedicó palabras afectuosas a su hija, a quien llamó "la Rubi".

El origen del romance y el "hilo rojo"

El conductor confirmó su noviazgo en una entrevista el viernes 27 de noviembre, donde aseguró que transita esta etapa con tranquilidad y definió a Ágata como una gran mujer. Según contó, se siente muy bien a su lado.

La historia de la pareja tiene un antecedente largo. Se conocieron en una cena hace aproximadamente 17 años, aunque en ese momento no pasó nada. Después de ese encuentro, mantuvieron contactos aislados y se cruzaron durante varios veranos en Uruguay. El cambio llegó recientemente con un café que terminó marcando un antes y un después. Sobre la foto con la que hicieron público el romance, explicó que fue una determinación compartida porque ambos coincidieron en la idea de subirla.

El vínculo con la familia y el perfil de Ágata

Tinelli aseguró que sus hijos ya conocen a Ágata y la recibieron con alegría. Afirmó que sus hijas y Juani están muy contentos. Por su parte, Lescano resumió el presente de la pareja diciendo que están felices.

Ágata Lescano tiene 37 años y es entrenadora personal especializada en fitness consciente para mujeres reales. Fue campeona argentina y sudamericana de bikini fitness y actualmente comparte contenidos de bienestar en sus redes sociales. Además de su carrera en el fitness, canta, toca la guitarra y es madre de un hijo.

Contexto

Marcelo Tinelli es un reconocido conductor, productor y empresario de televisión y radio, famoso por conducir el programa Showmatch.