Estilo de vida

Para quienes buscan potenciar la zona abdominal y subir el nivel de su condición física, la duda suele ser la misma: ¿qué ejercicio conviene sumar al programa de entrenamiento? La plancha y los abdominales clásicos son las opciones más populares, pero cada uno ayuda a fortalecer el core de una manera distinta. La elección ideal depende del objetivo personal y del nivel de estado físico de cada uno, ya que entender qué aporta cada movimiento permite organizar la rutina con más eficiencia y evitar pasar horas eternas haciendo gimnasia sin sentido.

El poder de la plancha

La plancha es un ejercicio en el que se mantiene el cuerpo en una posición fija mientras se activan los músculos del core. Para hacerla bien, hay que apoyarse en los antebrazos y en los dedos de los pies, manteniendo el cuerpo alineado en una línea recta. La gran ventaja de este ejercicio es que permite trabajar los abdominales sin necesidad de repetir constantemente el mismo movimiento.

Además del core, la plancha activa los músculos de la espalda, los hombros y los glúteos para lograr mantener la postura correcta. Es una herramienta súper útil para quienes pasan muchas horas sentados o para quienes quieren mejorar la estabilidad corporal. El secreto para ejecutarla correctamente es empezar con intervalos cortos de tiempo y cuidar que la cintura no se relaje. De hecho, es mucho mejor mantener la técnica perfecta durante 15 o 20 segundos que quedarse más tiempo en una posición que ya no se puede controlar.

La clave de los abdominales clásicos

Por otro lado, los abdominales tradicionales se basan en movimientos repetitivos donde se eleva el torso desde el suelo. Este ejercicio se enfoca principalmente en el músculo recto abdominal, que es el encargado de la flexión del tronco. Son el aliado ideal si el objetivo es mejorar la fuerza y la resistencia muscular de la zona abdominal.

Lo bueno de los abdominales clásicos es que se puede ajustar la dificultad según las capacidades de cada uno, aumentando las repeticiones a medida que se siente más preparado. Sin embargo, la técnica es fundamental: hay que evitar tirar del cuello con las manos y realizar cada repetición con un movimiento controlado. Si llega a aparecer algún dolor en la cintura, lo ideal es frenar y buscar una variante que sea más adecuada.

Cómo armar la rutina ideal

No hace falta elegir un solo camino. Si lo que buscás es estabilidad en el core, la plancha es la opción estrella; si preferís enfocarte en la flexión y la fuerza abdominal, los clásicos complementan perfecto el entrenamiento. La mejor estrategia es combinar ambos en un programa corto, empezando con dos o tres series de cada ejercicio y adaptando tanto la duración como las repeticiones al nivel actual de cada persona. Esta combinación es la que ayuda a conseguir una panza plana.

Eso sí, hay que bajar la expectativa con un dato clave: ni la plancha ni los abdominales pueden reducir la grasa exclusivamente de la zona abdominal por sí solos. Estos ejercicios fortalecen los músculos, pero la pérdida de grasa corporal depende de muchos otros factores, como la dieta general, el movimiento diario, la calidad del sueño y la actividad física general.

Para ver un progreso real, lo ideal es combinar los ejercicios de core con caminatas u otra actividad aeróbica, sumando también entrenamiento de fuerza para todo el cuerpo. Lo más importante es mantener la constancia y subir la dificultad de a poco, sin forzar el cuerpo excesivamente. Con la técnica correcta y un plan integral, se puede mejorar la fuerza y la estabilidad de una forma que se adapte a las necesidades de cada uno. ¿Vos sos más del equipo plancha o de los que hacen mil abdominales?