Espectáculos

Luciano Pereyra se sumó a la grilla de la 42° Fiesta Nacional de la Artesanía. El cantante se presentará el domingo 7 de febrero en el predio de San Martín y ruta 135, en el Centro para el Desarrollo de Colón, donde se realiza el evento del 4 al 8 de febrero.

El artista viene con ritmo después de que el 11 de noviembre cantara frente a la basílica de Luján, en su ciudad natal, antes de la misa que celebró el papa León XIV.

La fiesta colonense ya tiene otros nombres confirmados para armar el ruido: Damas Gratis, Los Nocheros, Lucas Sugo, Ráfaga, Soledad Pastorutti, El Plan de la Mariposa y Los Auténticos Decadentes. De hecho, La Sole y El Plan de la Mariposa ya tienen su lugar asegurado para la segunda noche de la edición 2027.

Sinceramente, con este line-up la fiesta parece más un festival de música que una feria de artesanías, pero nosotros no nos quejamos.