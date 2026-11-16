Espectáculos

Luciano Pereyra se sumó a la multitud de fieles que asistieron a la misa de despedida del papa León XIV en Luján el 11 de noviembre. En una ceremonia que reunió a más de tres millones de personas, el cantante no solo destacó por interpretar canciones frente a los asistentes, sino también por un accesorio muy puntual en su vestimenta.

El artista eligió un conjunto de sastrería azul marino con rayas blancas. El look consistió en un saco cruzado con solapas y botones dorados, combinado con un pantalón de vestir de caída holgada. Para darle un toque más relajado sin perder la formalidad del evento, llevó una camisa blanca con el primer botón desprendido.

Sin embargo, lo que terminó robándose el protagonismo fue el prendedor metálico dorado que lució en una de las solapas. La pieza tenía la imagen de la Virgen de Luján y pequeños detalles brillantes que realzaban el diseño, alineándose perfectamente con el sentido religioso de la jornada.

Para cerrar el outfit, el cantante optó por unos mocasines negros de charol y suela baja. Honestamente, el prendedor fue el toque justo para que el traje no quedara simplemente como un look formal más, sino que tuviera un significado conectado con el lugar y el momento.