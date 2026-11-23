Espectáculos

Juana Viale aterrizó en El Salvador y no perdió ni un segundo. Apenas una hora después de bajar del avión, la conductora y actriz se fue directo a un local de surf para armar el equipo completo. Ella misma comentó entre risas que no entendía bien lo rápido que fue todo.

En tiempo récord consiguió tabla, correa y quillas para mandarse al agua. La artista compartió un video en sus redes donde se la ve surfeando varias olas con una destreza que dejó mudo a sus más de un millón de seguidores. La gente no paraba de escribirle mensajes de elogio.

La onda aventurera de Juana no es nueva. En octubre pasado también se la vio participando de una jornada de ciclismo en Catamarca, recorriendo caminos con un grupo.

El debate sobre los cumples de un año

Pero no todo fue olas y relax. En el programa La noche de Mirtha, Juana tuvo un cruce bastante filoso con Rocío Marengo. La mediática estaba contando súper entusiasmada que ya organiza el primer cumpleaños de Isidro, su hijo con Eduardo Fort, y que la fiesta va a tener inflables y un montón de atracciones.

Juana, que no se guarda nada, primero se confundió con la edad preguntando si el nene ya cumplía dos años. Cuando Rocío le aclaró que recién cumple uno, Viale lanzó el comentario que dejó a todos pensando: "¿Pero tanto para un año? Si después no se acuerdan nada".

Marengo no se dejó pisar el poncho y defendió sus ganas de festejar. Le explicó a Juana que a ella le gusta celebrar y que está contenta organizando la fiestita para su hijo, a quien describió como un bebé muy bueno y simpático.

Sinceramente, nos encanta que Juana sea así de directa, aunque sea un poquito unfiltered. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vale la pena gastar fortuna en un cumple de un año si el nene no se acuerda de nada?