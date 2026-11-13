Luciano Pereyra se emocionó al cantar en Luján

Espectáculos

Cantar frente a una multitud en tu propia ciudad siempre pega distinto, y a Luciano Pereyra le pasó exactamente eso. El artista formó parte de la jornada histórica por la visita del Papa León XIV a Argentina y se presentó en la previa de la última misa pública en Luján.

La emoción ya venía escalando desde antes, porque el cantante había anunciado que sería parte de este evento entre lágrimas durante un show en el Movistar Arena. Al final, cuando llegó el momento de subir al escenario en Luján, lo hizo con las emociones a flor de piel.

Después de procesar lo vivido, Pereyra confesó que haber recibido a tanta gente en su lugar de origen fue muy movilizante. Según sus propias palabras, los movimientos de fe siempre emocionan y que, en ese contexto, hizo lo que pudo porque la experiencia fue muy emotiva para él.