Espectáculos

República Folklore fue un éxito rotundo. El festival reunió a más de 65 mil personas en el Parque de la Ciudad, en el barrio porteño de Villa Soldati. En esta primera edición, el evento contó con más de 50 artistas en escena y jornadas que duraban unas 12 horas, empezando siempre al mediodía.

La propuesta fue impulsada por Soledad Pastorutti, la cantante de folclore que además protagonizó el cierre junto a otros músicos con repertorios de distintas regiones del país. Después del final, La Sole se mostró emocionada por la respuesta del público y el clima que se vivió en el predio.

La artista contó que estaban "desbordados de felicidad" por ver concretado el proyecto. Destacó que toda la Argentina estuvo representada sobre el escenario, logrando que la música del norte, el sur y el centro convivieran en un mismo lugar. Para ella, el encuentro fue un "muy buen primer paso" y comparó lo que sintió arriba del escenario con sus momentos más especiales en Cosquín.

Durante las dos jornadas funcionaron cuatro escenarios: La Pulpeña, el escenario Pampa y dos principales. Por ahí pasaron figuras de todas las edades, desde referentes como El Chaqueño Palavecino, Víctor Hugo Godoy de Los Cuatro de Córdoba y Roberto Pérez de Por Siempre Tucu, hasta artistas más jóvenes como Nacho Cuellar. También se presentaron Los Tekis y Los Galleguillos.

La verdad, armar un evento así y que venga semejante cantidad de gente es un golazo. Que el folclore se mueva así en la ciudad siempre es un placer.