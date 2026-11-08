La Sole aclaró el vínculo con Messi: "No soy amiga de ellos"

Espectáculos

Soledad Pastorutti tuvo un papel central en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La artista cantó después del partido donde el equipo venció a Benín, quedando grabada en uno de los momentos más fuertes de la trayectoria del rosarino.

En una visita al programa Vuelta y media, conducido por Sebastián Wainraich y Julieta Pink, la cantante de folklore puso los puntos sobre su relación con el jugador del Inter Miami. Fue tajante al decir: "Yo no soy amiga de ellos, eso a mí me gusta aclararlo", refiriéndose a Messi y su familia.

La Sole contó que estuvo en un partido del Inter Miami después de grabar un disco, pero que ese día no pudo saludar ni a Leo ni a Antonela Roccuzzo. Sin embargo, Messi tuvo el detalle de invitarla a visitar las instalaciones del club al día siguiente .

Aunque fueron al predio, una tormenta eléctrica suspendió el entrenamiento y no pudieron ver al jugador en acción. A pesar del clima, la cantante reveló que tuvieron una linda charla.

Durante esa conversación, Messi le confesó que tenía un posteo importante donde usaría su música. Soledad admitió que "casi me muero" cuando descubrió que el futbolista eligió su canción "Brindis" para anunciar que se iba de la Selección.

Emocionada por la coincidencia, la artista recordó que hace 20 años le cantó esa misma canción al Diego y reflexionó sobre el lugar y el momento que le tocó vivir con este nuevo hito.