Espectáculos

Después de disfrutar de unos días muy especiales en su Argentina natal, Máxima de Holanda volvió a sus compromisos oficiales. La mujer del rey Guillermo Alejandro reapareció el 23 de noviembre en Ámsterdam, donde participó en la primera Cumbre Nacional sobre Resiliencia.

Este evento se centró en la preparación de los Países Bajos ante posibles crisis y amenazas, como sabotajes, ciberataques o interrupciones en servicios esenciales. También se destacó la importancia de la resiliencia social, entendida como la capacidad de las organizaciones y los ciudadanos para enfrentar situaciones disruptivas.

Con esta cita institucional, la reina retomó su agenda luego de su viaje a Buenos Aires, donde se dieron a conocer imágenes muy entrañables junto a su madre, María del Carmen Cerruti.

La cumbre fue organizada por el Fondo Orange, la Cruz Roja, la Asociación de Municipios Neerlandeses, la Confederación de la Industria y los Empleadores de los Países Bajos y la Asociación de Pymes Neerlandesas, junto con los Ministerios de Justicia y Seguridad y Defensa.