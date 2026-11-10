La Sole sorprendió a todos con un show secreto antes de la misa del papa León XIV

Espectáculos

A las 10.25 de este lunes 9 de noviembre, Soledad Pastorutti apareció por sorpresa en la zona del Monumento de los Españoles para dar un show. Aunque no estaba anunciada, la cantante fue parte de las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina, presentándose frente a una multitud que esperaba la llegada del pontífice.

Soledad Pastorutti es una cantante de folclore argentina que llevó su música a este evento religioso.

Un repertorio con identidad y fe

La Sole abrió su presentación con "La Viajera" y "Oración del Remanso". Para la ocasión, eligió un look con el mismo estilo de poncho que usó en la despedida de Lionel Messi. Acompañada por sus músicos, interpretó temas que remiten a los paisajes argentinos y hablan de la humildad, el trabajo y la esperanza.

El setlist estuvo pensado para unir las raíces folclóricas con la espiritualidad del encuentro, buscando transmitir un mensaje de compromiso y una sociedad más inclusiva. La artista evitó los discursos largos y dejó que las canciones fueran las protagonistas de la mañana.

El momento emotivo con su hermana

Uno de los puntos más altos del show fue cuando su hermana, Natalia, subió al escenario. Juntas cantaron "Alma Misionera", una pieza de la tradición católica que el público acompañó a coro. La escena rescató la relación de las hermanas Pastorutti, quienes ya han compartido diversos proyectos y escenarios a lo largo de los años.

El cierre y los clásicos

Después del momento con Natalia, la cantante pidió permiso para seguir y eligió "Aleluya", sumando un clima de recogimiento al evento.

Pero la fiesta no terminó ahí. Tras consultar con la gente si podían escuchar una canción más, Soledad cerró el show con dos de sus temas más clásicos: "Entre a mi pago sin golpear" y "A Don Ata".

La puesta en escena fue sobria, centrada en las guitarras y las voces, y terminó minutos antes de que León XIV llegara al escenario del Monumento de los Españoles. ¿Quién no se emocionó con el dúo de las hermanas?