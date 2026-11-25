Espectáculos

Imaginate el ruido que se armó en el Parque Central de Neuquén. Casi 300 bateristas se mandaron un espectáculo colectivo que hizo vibrar a todo el centro. Profesionales, estudiantes y gente que toca por hobby se juntaron para convertir el espacio público en un escenario gigante al aire libre, donde el ritmo fue el único protagonista.

La movida arrancó minutos después de las 17 . Los músicos tocaron simultáneamente un repertorio de 15 canciones que estaban preparadas especialmente para la ocasión. La cantidad de gente que fue a mirar fue impresionante, y el público acompañó cada tema con aplausos y ovaciones, haciendo que la jornada fuera una verdadera fiesta musical.

Un encuentro federal

La convocatoria fue un éxito rotundo porque no se quedaron solo con la gente de la zona. En total, se sumaron 280 bateristas que viajaron desde distintos puntos del país para vivir esta experiencia. Hubo músicos que llegaron desde Buenos Aires, San Juan y Mendoza, sumándose a los que ya estaban en Neuquén y en ciudades cercanas.

Detrás de todo este despliegue hubo un laburo coordinado. La Municipalidad de Neuquén organizó la actividad con la colaboración de ECyDENSE y el Gobierno provincial. La iniciativa tiene nombre y apellido: Jorge Araujo y Sergio Masciotra son los creadores y directores artísticos de este proyecto que nació en 2021 y que ya tuvo el placer de recorrer varias ciudades tanto de Argentina como de Uruguay.

El anuncio que todos esperaban

Justo antes de que terminara el show, llegó la noticia que dejó a todos manijas. María Pasqualini, la secretaria de Jefatura de Gabinete, confirmó que el encuentro tendrá una segunda edición. La funcionaria soltó la fecha exacta ante los músicos y el público que llenaba el parque: la cita es en noviembre de 2027.

Pasqualini destacó que el evento se realizó en el marco del Día Internacional de la Música y aseguró que la convocatoria superó todas las expectativas que tenía la organización. Según sus palabras, esto es lo que tiene la ciudad y por eso ya confirmaron que el año que viene, en noviembre, vuelven a convocar la experiencia.

Impacto cultural y económico

La funcionaria también puso el foco en cómo este tipo de propuestas mueven la aguja de la ciudad. Para Pasqualini, la cultura funciona como un motor de identidad y, además, genera un movimiento económico importante. Dijo que estaban felices de haber hecho esto ese día.

Por su parte, la subsecretaria de Cultura, Paulina Cacciatore, celebró que músicos de tantas provincias diferentes se hayan sumado a lo que ella definió como una verdadera fiesta. Cacciatore también confirmó que la propuesta va a volver el próximo año, reforzando la idea de que Baterías a la Plaza se convierta en una fecha fija del calendario cultural neuquino.

Para cerrar el evento, Pasqualini agradeció a todos los equipos que hicieron posible que esto saliera adelante. Mencionó específicamente el trabajo de la Subsecretaría de Cultura, la Jefatura de Gabinete, la Policía, el Gobierno provincial y ECyDENSE, subrayando que la articulación entre organismos fue clave para lograr un evento de semejante magnitud.