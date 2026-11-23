Espectáculos

Moria Casán no se guarda nada y volvió a demostrar por qué es la reina de la sinceridad. En una charla con Roberto Moldavsky y Toto Kirzner en el programa Todo sigue igual, la actriz y conductora se puso a hablar sobre su vínculo con el sexo, la autosatisfacción y cómo fue el arranque de su relación con Pato Galmarini. Para Moria, el goce no es algo que haya que poner en un altar ni tratar como algo solemne; lo ubica al mismo nivel que el sueño, la comida o el trabajo. Para ella, todo en la vida es goce.

La One dejó claro que nunca tuvo tabúes respecto al deseo ni a la autosatisfacción. Según su visión, existe una represión social muy fuerte frente al placer que termina condicionando la forma en que la gente vive su sexualidad. Por eso, Moria sostiene que el bienestar sexual llega cuando uno logra dejar de lado la culpa y los mandatos sociales. Cuando le preguntaron si alguna vez sintió limitaciones para experimentar, fue tajante: ella misma se crió en la libertad y construyó esa seguridad personal.

Esa confianza le permite, además, resolver por cuenta propia aquello que no funciona en una relación íntima. Bajo la premisa de que no hay que depositar toda la responsabilidad del placer en una sola persona, Moria aplica una regla simple: si el sexo con el otro no va bien, ella se autogestiona. Esta postura busca eliminar la presión y el dramatismo que suelen aparecer en los encuentros sexuales.

Casán recordó cómo empezó el vínculo con Pato Galmarini. Moria recordó que, en una de sus primeras charlas, el exfuncionario se presentó diciendo que estaba enamorado de Boca y de Perón. La respuesta de la actriz fue igual de directa: le contestó que ella estaba enamorada de sí misma. Moria describió a su pareja como alguien cero romántico y contó que, al principio, él le mandaba imágenes históricas de Juan Domingo Perón y Eva Perón, además de referencias constantes al peronismo. Aunque ella no sea peronista, terminó viendo en él a un maestro en ese tema, y esas charlas fueron el puente antes de llegar a la intimidad.

Para que el primer encuentro sexual no fuera un problema, Moria aplicó un método basado en la claridad absoluta y la eliminación de expectativas. El procedimiento que siguió fue el siguiente:

Primero, decidió que el día uno debía explicar todo. No quiso dejar espacio a las dudas ni a los malentendidos, por lo que planteó la situación sin rodeos desde el arranque.

Segundo, llevó juguetes sexuales al encuentro. Al hacer esto, buscaba quitarle dramatismo a la situación y, sobre todo, evitar que el hombre sintiera que tenía que rendir un examen o cumplir con una expectativa de desempeño específica.

Tercero, estableció una regla de flexibilidad total sobre el uso de esos elementos. Le dejó claro a Galmarini que, si él podía, los usaría con él, pero que si no, ella los usaría sola. Según la actriz, esa forma de hablar ayudó a distender el encuentro.

Casán sostuvo que muchos hombres, sobre todo los educados con otros códigos, pueden sentirse obligados a demostrar algo en la intimidad. La conductora se rió de esa actitud de quienes, al terminar, preguntan si estuvieron bien, como si pidieran un ticket de aprobación. Aunque esa búsqueda de validación le genera ternura y siempre responde con un "estuviste divino", sostiene que la intimidad no puede ser una evaluación con resultados rígidos, sino un espacio de confianza y diálogo.

Para cerrar, Moria tiró una reflexión para todos: no hay que creer en las edades. Aseguró que, más allá de las posibilidades de cada uno, lo importante es mantener vivo el vínculo con el deseo. Según la One, si el sexo no funciona de una manera, siempre hay otra forma de hacerlo y todo es posible. Su conclusión es que pasarla bien con otro ser humano es algo válido y disfrutable a cualquier edad, siempre y cuando uno se relaje, crea en sí mismo y tire los prejuicios a la basura.