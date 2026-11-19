Espectáculos

La China Suárez vuelve a trabajar. La actriz aceptó una propuesta de Sebastián Ortega y Pablo Culell para regresar a En el barro, la secuela de El Marginal que sigue la trama de una cárcel de mujeres. No vuelve para liderar la serie, sino que tendrá una participación especial en un solo capítulo de la cuarta temporada, que se está grabando en estos días bajo la dirección de Paula Hernandez y Pablo Fendrik.

El objetivo de este regreso es darle un cierre a Nicole, el personaje que interpretó en la segunda temporada, donde lideraba el grupo de las viudas negras. Para los que siguen la historia, Nicole y su amor, Camila Peralta, habían terminado su arco cuando ambas lograron escaparse.

Este regreso llega después de un periodo en el que la China Suárez no grabó ni filmó producciones, ya que estuvo viviendo en el exterior junto a sus hijos y su pareja.

El camino hacia el estreno

La vuelta de Nicole no será inmediata para el público. Según se sabe, la tercera temporada de En el barro se estaría estrenando en 2027 por Netflix, y recién después de eso llegaría la cuarta temporada con la participación de la actriz.

En estas nuevas entregas, el protagonismo cambia de manos y estará a cargo de María Becerra y Nicki Nicole, quienes encabezan un elenco numeroso.