Espectáculos

El entorno de Shakira desmintió categóricamente los rumores de una reconciliación amorosa con Antonio de la Rúa. La polémica saltó después de que en el programa español Vamos a ver, de Telecinco, varios testigos aseguraran haber visto a la pareja dándose un beso apasionado y mostrándose muy cariñosos.

La sospecha creció entre los fanáticos cuando Shakira compartió en sus redes sociales una foto en blanco y negro donde aparece recostada sobre el hombro de De la Rúa. Esta publicación ocurrió luego de que la cantante terminara su gira en Madrid, ciudad donde también dedicó palabras especiales a su expareja sobre el escenario.

Amigos del alma y socios de trabajo

Durante su show en Madrid, Shakira definió a Antonio de la Rúa como un amigo del alma y le agradeció el apoyo recibido durante su recorrido musical. Explicó que él la ayudó muchísimo y estuvo trabajando detrás de la creación y los detalles de Macondo Park.

Sobre el vínculo actual, la artista señaló que en la vida todo se transforma y agradeció a quien un día fue su compañero y hoy es amigo del alma.

Sin embargo, la versión de un regreso sentimental fue rechazada por el entorno de la cantante, que se comunicó con ABC España para afirmar que "es todo falso". Por su parte, Tomás Palacios, publicista de Shakira, aclaró a la revista Hola! que la relación es estrictamente profesional y que ha ido en crescendo con el tiempo desde que se separaron. Palacios precisó que si se los ve más juntos es porque se intensificó la relación laboral, pero que eso no ocurrió en el plano sentimental.

Un romance marcado por el éxito y los juicios

Shakira y Antonio de la Rúa, abogado argentino e hijo de Fernando de la Rúa, tuvieron una relación de casi once años que empezó el 26 de marzo de 2000 en el restaurante Las Lilas de Buenos Aires. En marzo de 2001 anunciaron un compromiso, aunque nunca se casaron.

Durante ese tiempo fueron inseparables en viajes y eventos, y Antonio se encargó de representar los intereses profesionales de la cantante. La relación terminó en agosto de 2010, aunque el comunicado oficial de la ruptura salió a la luz en enero de 2011. En ese momento aseguraron que la separación era temporal y que seguirían trabajando juntos.

El final amistoso terminó en un conflicto judicial en 2012, cuando De la Rúa demandó a Shakira pidiendo una compensación millonaria por su gestión en su carrera. Un tribunal de Los Ángeles desestimó el reclamo en 2013 por falta de pruebas suficientes. Después de eso, siguieron caminos separados: Shakira estuvo con Gerard Piqué y Antonio se casó con Daniela Ramos. El vínculo entre ambos resurgió gradualmente tras la separación de la cantante y el futbolista.