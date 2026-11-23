Espectáculos

Santiago Sposato reveló en Infama un dato sobre el supuesto interés de Wanda Nara en conducir los premios Martín Fierro. Resulta que, aunque existe una nota donde ella asegura que no le interesa conducir la gala y que prefiere disfrutarla como invitada, el periodista puso en duda ese discurso. Según Sposato, la empresaria habría buscado en el pasado la oportunidad para ponerse al frente de la entrega y sugirió que Luis Ventura podría confirmar si recibió un llamado de Wanda pidiéndole el puesto.

La polémica se dio en el programa Infama, conducido por Marcela Tauro. Durante la charla, Tauro quiso saber si este supuesto acercamiento había ocurrido este año, a lo que Sposato aclaró que no fue así. Tauro opinó que este año Wanda está más consolidada como conductora. En ese mismo clima, Sposato mencionó que la conducción de la próxima ceremonia podría quedar vacante, ya que El Moro afirmó que no iba a conducir la próxima entrega, algo que Tauro confirmó al decir que ya no quiere hacerlo más.

Un desafío en vivo para sacarse las dudas

Marcela Tauro aprovechó la situación para lanzar una propuesta concreta. La periodista considera que Wanda Nara debería tener la chance de demostrar sus condiciones frente a toda la industria del espectáculo en una transmisión en vivo. El argumento es simple: como mucha gente dice que sus programas van grabados y que la editan mucho, conducir el Martín Fierro sería la prueba definitiva. Tauro afirmó que, si ella fuera Ventura, le daría la posibilidad de conducir para que le demuestre al mundo entero que puede hacerlo.

La nueva rutina de salud y bienestar

Mientras lidia con estas versiones y cumple con su intensa agenda laboral por las grabaciones de MasterChef Celebrity en Telefe, Wanda Nara decidió abrirse con sus seguidores de Instagram. La conductora compartió los hábitos que incorporó en su día a día para cuidar su cuerpo y mejorar la alimentación, asegurando que esta vez está más aplicada en el cuidado de su salud y del cuerpo.

Uno de los cambios más fuertes fue la actividad física. Wanda detalló que aumentó considerablemente el consumo de agua y sumó caminatas largas a su rutina. Contó que camina mucho, especialmente cuando llega a casa, recorriendo entre 12 y 14 kilómetros, algo que para ella representa un montón. Además, explicó que se obliga a caminar bastante porque pasa muchas horas parada trabajando en el canal.

Dieta estricta y masajes drenantes

En cuanto a la comida, la empresaria reveló que modificó sus horarios para organizar mejor las ingestas y lograr una alimentación más equilibrada. Logró establecer una rutina que mantiene durante la semana, aunque se permite algunas excepciones los fines de semana. Wanda contó que en el camarín tiene una dieta que sigue todos los días y que antes le costaba. En este nuevo esquema, tiene prohibidos los dulces por un tiempo, aunque los fines de semana se hace algún permitido.

La empresaria también incorporó tratamientos estéticos a su rutina de bienestar. Específicamente, los masajes drenantes se volvieron una parte habitual de sus jornadas y se los hace todos los días apenas llega del canal. También destacó la importancia de no quedarse quieta y hacer cosas diferentes para mantener el cuerpo activo.

Para cerrar el balance de esta etapa, Wanda explicó que cambió la forma en que se organiza: antes no desayunaba y comía a cualquier hora, pero ahora empezó a desayunar y a respetar todas sus comidas. Para combatir los ataques de hambre donde siente que se quiere comer todo, empezó a tener snacks saludables a mano. Según sus propias palabras, cambió las papas fritas por los arándanos y otros hábitos que hacen que se vea un poquito mejor.