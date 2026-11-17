Espectáculos

Juana Viale volvió a los estudios de El Trece para ponerse nuevamente al frente de Almorzando con Juana. La vuelta se dio después de una semana marcada por la visita del papa León XIV a la Argentina. Al empezar la jornada, la conductora aprovechó los primeros minutos para hacer un repaso detallado de su imagen, describiendo cada elemento de su vestuario, el peinado y el maquillaje.

Para esta emisión, Viale eligió un look completo diseñado por Evangelina Bomparola. La combinación empezó con un top de mangas largas con puño, smoking y lo que ella definió como escote bouquet. Sobre este término, Juana preguntó entre risas si se decía así y, tras recibir la confirmación desde el estudio, advirtió que no se atrevieran a decirle lo contrario.

El conjunto se completó con un pantalón que tenía botamanga angosta y tajo. La conductora calificó el resultado final de la combinación como muy bonito, fresco y lindo. Sin embargo, el accesorio que más llamó su atención fue una sobrefalda plisada con cristales austríacos. Al mostrar la prenda frente a las cámaras, Juana comentó entre risas que se sentía muy Star Wars, lo que generó reacciones en el estudio y permitió que el inicio del programa tuviera un tono distendido.

En cuanto a la belleza, el peinado estuvo a cargo de Juan Fojo, quien realizó un lacio natural. El maquillaje fue obra de Cris Sepúlveda, quien también apostó por un estilo muy natural. Juana resumió la armonía de todo el conjunto asegurando que estaba en composé y toda a tono, aunque cerró la presentación con una confesión personal: afirmó que lo único que no estaba en composé eran sus pensamientos.

Este ritual de analizar el vestuario no fue algo puntual. Dos semanas antes, durante el primer programa del mes, Viale ya había dedicado tiempo a presentar su ropa. En aquella oportunidad, el 1 de noviembre, comenzó la emisión mencionando la fecha y haciendo cuentas sobre cuánto tiempo faltaba para que terminara el año y el ciclo del programa.

Para ese primer programa de noviembre, eligió un diseño exclusivo de Gino Bogani. El modelo era un vestido strapless de seda plateada con picos en los laterales y un drapeado en la cintura que incluía una flor. Además, Juana destacó que el vestido tenía un tajo, detalle que mostró frente a las cámaras.

En esa ocasión, el equipo de imagen también fue protagonista. Juan Fojo se encargó de un recogido que la conductora describió como muy bonito y prolijito. Por su parte, Cris Sepúlveda realizó un maquillaje con tonos grises y plata para acompañar la composición del vestido.

Entre un programa y otro, Viale mantuvo la tendencia de convertir el inicio de sus shows en un espacio para hablar de moda y estilo personal. Pasó de la seda plateada de Bogani al conjunto de Bomparola con cristales, manteniendo siempre la firma de Fojo y Sepúlveda en su imagen.