Espectáculos

Habría surgido un nuevo foco de tensión entre las autoridades de Eltrece y la productora de La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, según reveló el periodista Santiago Riva Roy en El Ejército de la Mañana. Las modificaciones en la grilla del canal y la organización de las próximas emisiones estarían generando malestar.

El primer detonante es el horario. El programa pasó de emitirse a las 21.30 h a empezar a las 22.30 h, una hora más tarde que antes. Desde la producción de Juana Viale le hicieron llegar al periodista este mensaje: "Molestos estamos nosotros, no estamos contentos con el cambio de horario del programa".

La postura de la productora es que el ciclo debería mantener su horario habitual, sin importar que Mirtha Legrand no pueda estar al frente por su estado de salud.

Pero la cosa no termina ahí. El otro punto de conflicto es el descanso de la actriz y conductora. Según contó Riva Roy, del canal le contaron que hubo un ultimátum a Nacho Viale: Juana no se puede ir tantos días de vacaciones y no quieren que deje tantos programas grabados.

Según detalló, la conductora se ausentaría durante dos semanas y dejaría ocho emisiones grabadas, algo que no sería bien recibido por las autoridades de Eltrece.