El ojo clínico de Ricardo Darín: Diego Peretti reveló que es un obsesivo del look

Espectáculos

Diego Peretti y Ricardo Darín volvieron a juntarse para la comedia Lo Dejamos Acá de Netflix, pero el verdadero show ocurrió detrás de escena. En una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, Peretti decidió exponer las manías de su compañero a la hora de filmar.

Según contó el actor, que ya trabajó con Darín también en La Señal, Darín tiene una obsesión particular con el vestuario y el peinado. Peretti, entre risas, contó que Darín le presta mucha atención a esos detalles y lanzó una chicana: capaz que llega y, en vez de decirte buenos días, te mira y te corre un rulito, o te comenta el saco que llevás puesto.

La defensa del perfeccionismo

Darín no se quedó cruzado de brazos ante la revelación y saltó a justificar su mirada crítica. Para él, el cine es una actividad donde la interdependencia es prioridad absoluta, ya que el resultado final depende de una cadena de intervenciones que incluye arte, vestuario, sonido, iluminación y cámara.

Además de los looks, el actor confesó que le apasiona la etapa de edición y montaje, aunque admitió que llega un punto en que hay que soltar el proyecto porque ya no se puede más por diversos motivos. Para Darín, un corte de medio segundo o un segundo puede cambiar totalmente la intención de un diálogo y funciona como una oportunidad de reescritura de la escena.

Peretti agregó que, aunque Darín suele estar pendiente de cada detalle, “en general es atinadísimo”.

Sinceramente, ¿quién no quiere a alguien que te corrija el look antes de salir al mundo? Nos parece que el nivel de obsesión es total, pero si el resultado es una película genial, nos lo bancamos.