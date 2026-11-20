Espectáculos

Ángel de Brito confirmó que en diciembre habrá novedades y cambios en LAM. El conductor reveló que el programa sumará nuevas figuras en lo que queda del año, aunque todavía no dio los nombres de quiénes se incorporan.

Este anuncio llega en medio del revuelo por la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre. Según explicó el periodista en su programa Ángel Responde, habrá reemplazos porque Nazarena Vélez se va del ciclo, Carla Czudnowsky sale de vacaciones y Juli Argenta sigue de licencia por maternidad.

La primera novedad concreta es la llegada de Dolo Villalba como cronista. La periodista ya conoce la casa, ya que fue productora de LAM, pero ahora vuelve con un rol distinto después de haber trabajado como notera de Flor de la V en El Nueve.

Villalba compartió su entusiasmo en Instagram y escribió que volver al programa después de casi dos años le genera sensaciones de primera vez, y citó que dicen que siempre se vuelve al primer amor. De esta manera, el programa llegará a fin de año con nuevas figuras y algunas modificaciones.