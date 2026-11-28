Estilo de vida

Hay comidas que tienen el poder de inundar toda la casa con olor a manteca, hongos y queso derretido antes mismo de que termines de ponerte el delantal. Esa es exactamente la vibra de este rollo de pollo, donde la clave es la combinación entre una masa crocante y dorada por fuera y un relleno cremoso y sofisticado por dentro.

Lo mejor de todo es que no hace falta complicarse la vida con procesos difíciles ni pasar horas amasando. La solución es usar un rollo de hojaldre ya preparado, que permite cerrar adentro toda la calidad de un plato gourmet con ingredientes mínimos y combinaciones inteligentes. Es la opción ideal tanto para una cena relajada con amigos como para darse un gusto después de un día agotador, transformando una simple pechuga de pollo en algo de alta gastronomía gracias al toque de nuez moscada y la intensidad del queso gruyere.

Para lograr que este plato salga perfecto, es fundamental seguir el paso a paso y respetar los tiempos de cocción y enfriado, asegurando que la crema no quede líquida y que el hojaldre mantenga su estructura.

Ingredientes

2 filetes de pechuga de pollo hervidos

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla seca

1 diente de ajo picado

500 gr de hongos frescos en rodajas

1 zanahoria rallada

2 cucharadas de harina

1½ taza de leche tibia

1 o 2 pizcas de nuez moscada

150 gr de queso gruyere picante rallado

Sal y pimienta

Yema de huevo para pintar

1 masa de hojaldre

Ensalada para acompañar

Preparación

Hervir los filetes de pechuga de pollo en una olla con agua que los cubra durante unos 15 minutos. Es fundamental dejarlos reposar dentro del caldo otros 10 minutos para que sigan jugosos. Reservar media taza de ese caldo y guardar el resto en la heladera o el freezer para otras recetas. Luego, picar el pollo hervido en trozos pequeños.

Calentar el aceite de oliva en una olla en fuego fuerte. Agregar los hongos y saltear durante 2 o 3 minutos, hasta que absorban totalmente sus líquidos. Sumar la cebolla, el ajo y la zanahoria, dejando que se ablanden por unos 3 minutos más, hasta que la cebolla se vuelva transparente.

Espolvorear la harina sobre la mezcla y revolver durante un minuto para que se cocine, agregando en ese momento la nuez moscada rallada para darle aroma. Verter el caldo reservado y la leche, mezclando bien. Incorporar el pollo picado y condimentar con sal y pimienta según el gusto.

Dejar que la mezcla hierva a fuego lento hasta que la crema espese. Una vez lista, retirar del fuego y dejar enfriar durante 10 minutos, revolviendo de vez en cuando. Al finalizar el enfriado, agregar el queso rallado y mezclar bien; es clave que la crema esté espesa para que no se desparrame al momento de enrollar.

Extender la masa de hojaldre sobre una bandeja con papel manteca antiadherente. Colocar el relleno frío a lo largo del centro de la masa. Doblar los laterales y enrollar formando el cilindro, asegurando que el cierre quede hacia abajo para que no se abra durante el horneado.

Hacer unos cortes leves en la superficie del rollo y pintar con la yema de huevo diluida en un poco de agua. Hornear en horno precalentado a 200 °C con aire, en la rejilla media, durante 10 minutos. Luego, bajar la temperatura a 170 °C y cocinar durante unos 30 minutos más, hasta que esté bien dorado.

Dejar reposar el rollo sobre la mesada entre 10 y 15 minutos antes de cortarlo en rodajas y servirlo acompañado de una ensalada fresca.

Sinceramente, quien diga que cocinar gourmet lleva horas es porque no conoce este truco del hojaldre. ¿Se imaginan lo que es ese primer corte y ver cómo sale el queso derretido?