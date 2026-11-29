ترفيه

خلونا نكون صريحين، وقفة الفنانة نوال مع فضل شاكر في حفل "عودة الغايب" على مسرح أبو بكر سالم في الرياض ما كانت مجرد مشاركة عادية، بل كانت حركة فيها الكثير من التقدير. نوال كشفت أن قرارها تظهر مع فضل في لحظة رجعته للمسرح بعد سنوات من الغياب جاء من دافع المحبة والأخوة اللي تجمعهم، وأكدت أن هذه الخطوة كانت استثنائية وما كانت بتسويها مع أي فنان ثاني.

وبصراحة، اللحظة كانت مؤثرة لما فاجأت الجمهور وصعدت المسرح عشان يغنون سوا أغنيتهم الشهيرة "أحاول"، وهذا الشيء رجّع لنا ذكريات تعاوناتهم القديمة. نوال ما بخلت بالمديح لوصف فضل شاكر، وسمّته "صوت العشاق"، وعبرت عن تقديرها الكبير لصوته وإنسانيته.

والسؤال اللي الكل يسأل عنه الحين: هل بنشوف ديو جديد؟ نوال تطرقت إلى إمكانية تقديم عمل غنائي جديد يجمعها بفضل شاكر، خصوصاً بعد التفاعل القوي اللي صار في لقائهم الأخير.

بعيداً عن الرياض، نوال كانت موجودة في الشارقة بمدرج خورفكان ضمن احتفالات عيد الاتحاد الإماراتي، وأحيت أمسية بمشاركة الفنان عبدالله المستريح. واللطافة كلها كانت في المفاجأة العائلية لما طلعت بنتها حنين على المسرح وعزفت درامز، في لقطة خلت السهرة تصير أحلى.

وما ننسى أن نوال تكلمت أيضاً عن أغنية من كلمات المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وهذا يثبت أن علاقتها بأسماء كبيرة في الفن الخليجي والعربي مستمرة وبقوة.

تتوقعون الديو الجديد بيضرب مثل "أحاول" ولا بيكون مجرد تجربة؟