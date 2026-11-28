ترفيه

قاعة سراج في الرياض كانت المسرح لحفل جوائز إيفي أووردز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٢٠٢٦، اللي أقيم مساء الخميس، ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض. الحفل في نسخته السابعة عشرة جمع نخبة من قادة التسويق والإعلان والاتصال عشان يكرمون أكثر من ١٠٠ فائز في أكثر من ٥٠ فئة، بعد ما تم تقييم أكثر من ٧٥٠ مشاركة من قبل لجنة تحكيم متخصصة.

أهم لحظة في الحفل كانت الجائزة الكبرى، اللي راحت لعلامة نانا ووكالة بوبليسيس غروب – ساتشي آند ساتشي الإمارات عن حملة توعوية قدمت دليل حسي مبتكر للبنات من ذوات اضطراب طيف التوحّد. وبصراحة، هذي النوعية من الحملات اللي تترك أثر إنساني هي اللي تستحق الفوز فعلاً.

قائمة الفائزين كانت دسمة؛ سيفورا وباركن وهاينز وجزيرة ياس خذوا الجوائز الذهبية. أما الفضية فكانت من نصيب جيب ومنتوس غام وفازلين وإيكيا السليمان وهوم سنتر. والجوائز البرونزية راحت لدوف وإي آند موني وكيت كات وجوجل جيميني.

وعلى مستوى الوكالات، نيتزنسي وريثينك حصدوا جائزة الوكالة المستقلة الأكثر فعالية للعام. وبوبليسيس غروب – ساتشي آند ساتشي الإمارات فازت بجائزة مكتب الوكالة الإعلانية الأكثر فعالية، بينما بوبليسيس غروب أخذت جائزة شبكة الوكالات الأكثر فعالية، وبوبليسيس غروب – زينيث الإمارات فازت بمكتب الوكالة الإعلامية الأكثر فعالية.

التكريم الفردي شهد فوز كريم شعنين وسونيا جوزيه بجائزة مسوّق العام ٢٠٢٦، بينما نالت ندى الدش جائزة مسوّق العام الشاب. أما أُناس ففازت بجائزة يوتيوب للتسويق عن حملة خريف وشتاء ٢٠٢٥، وبابا جونز في السعودية والإمارات حصلوا على تكريم خاص بسبب تعاونهم الذكي مع صنّاع المحتوى في يوتيوب بحملة Thinking Outside the Pizza Box.

من يصدق إن مجرد فكرة إعلانية ممكن تقلب موازين الشغل وتجيب كل هالجوايز؟