ترفيه

يستعد الجمهور لعروض مسرحية وليالي ستاند أب كوميدي في ديسمبر المقبل، وتتصدرها مسرحية «العمدة» التي تجمع كريم عبدالعزيز وهنا الزاهد ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، حيث من المقرر عرضها يوم 24 ديسمبر.

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي تشويقي، ويؤدي فيها كريم عبدالعزيز دور مدرس بسيط ينتحل شخصية تاجر سلاح، ويشاركه في البطولة كل من هنا الزاهد ومصطفى خاطر.

هذا العمل يمثل التعاون الفني الرابع بين كريم عبدالعزيز وهنا الزاهد، وهو ثاني عمل مسرحي يجمعهما بعد مسرحية «الباشا» التي قدمت عام 2024 في موسم الرياض. أما في السينما، فقد تعاونا في فيلمي «المشروع X» عام 2025، وفيلم «7dogs» الذي طُرح في العام الجاري.

حقق فيلم «7dogs» إيرادات غير مسبوقة جعلته يتربع على صدارة قائمة الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية. الفيلم من كتابة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وصاغ السيناريو محمد الدباح، وأخرجه عادل العربي وبلال فلاح. وشارك في بطولته نخبة من النجوم هم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سلمان خان، مونيكا بيلوتشي، سانجاي دت، ماكس هوانج، تارا عماد، ناصر القصبي، جيانكارلو اسبوزيتو، فرانسيس نجانو، هالة صدقي، ساندي بيلا، وهنا الزاهد.

أما فيلم «المشروع X»، فجاء في إطار تشويقي حيث لعب كريم عبدالعزيز شخصية يوسف الجمال، وهو عالم مصريات مفصول من كلية الآثار. يخوض يوسف رحلة غموض من قلب مصر إلى الفاتيكان وأعماق البحار لإثبات نظرية حول الهرم الأكبر وما إذا كان مجرد مقبرة ملكية أو بُني لهدف آخر.

شارك في بطولة «المشروع X» ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، مع ظهور ماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد كضيوف شرف. تم تصوير الفيلم في مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، وهو من قصة وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج تامر مرسي من خلال سينرچي بلس.