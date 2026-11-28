ترفيه

شبكة MBC كشفت عن ملامح خريطتها لمسلسلات رمضان 2027، وأعلنت عن مجموعة أعمال متنوعة بين سعودية وخليجية وسورية، تضم مسلسلات «نوح» و«الغريبة» و«شارع الأعشى 3».

مسلسل «نوح» يجمع تيم حسن وهيا مرعشلي في أول تعاون بينهما، وتدور قصته في إطار اجتماعي عن رجل يواجه أزمات وضغوطات معيشية تضعه في مواجهات مع أصحاب النفوذ. العمل يشارك فيه أيضاً منى واصف، وفادي صبيح، ومجد فضة، وأليانا سعد، ووسيم قزق، وكرم شنان، وهو من إخراج سامر البرقاوي.

أما نور الغندور فداخلة المنافسة بمسلسل «الغريبة» بالتعاون مع محمود بوشهري، وهو من تأليف نور شيشكلي وإخراج إيلي السمعان. القصة تعتمد على تقاطع مصائر عدة شخصيات يواجهون اختبارات قاسية وأسرار تغير حياتهم في جو مشحون بالتوتر والتشويق. يشارك في البطولة ريم أرحمة، وحمد أشكناني، وشوق الهادي، وحسن إبراهيم، وعبدالله بهمن، وإيمان الحسيني، وفي فؤاد، وطيف، وسلمى سالم.

وبالنسبة لمحبي الدراما السعودية، «شارع الأعشى» راجع بجزئه الثالث عشان يكمل حكاية الشخصيات اللي ارتبط بها الجمهور، وعلى رأسهم شخصية عزيزة اللي تؤديها لمى الكناني. المسلسل مأخوذ عن رواية «غراميات شارع الأعشى» لبدرية البشر، وتدور أحداثه في الرياض خلال السبعينات والثمانينات عن تحولات اجتماعية وتحديات يومية.

الجزء الثاني من المسلسل انتهى بنهاية صادمة بمقتل وضحى (إلهام علي)، واكتشاف أبو إبراهيم أن زوجته نورا ساعدت في خطف عطوة فطلقها، وبعد محاولة انتقام من جهم، أصيب أبو إبراهيم بنوبة قلبية وسقط أرضاً. وفي المشهد الأخير، ظهر شخص مسلح يوجه سلاحه نحو سعد وسُمع صوت إطلاق نار، لكن المسلسل لم يكشف من أُصيب ولا ما إذا كان سعد قد نجا.

الجزء الثاني شارك فيه نجوم كثر، منهم إلهام علي، وخالد صقر، ولمى الكناني، وناصر الدوسري، وآلاء سالم، ومهند الحمدي، وعائشة كاي، وطرفة الشريف، وأميرة الشريف.