ترفيه

يا جماعة الخير، خلاص ما في هروب! الفنان فضل شاكر بنفسه نزل فيديو جديد من الرياض، تداولته كل مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعلن وصوله ويستعد لحفله اللي قلب الدنيا ضمن فعاليات موسم الرياض.

فضل شاكر ما قصر، في الفيديو وجه شكر خاص للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وهذا بعد ما أعلنوا مشاركته اللي الكل كان مترقبها في الموسم. بصراحة، موقف يستاهل الشكر، خاصة إنها رجعة قوية.

المشاركة هذي مو أي كلام، لأنها تزامن مع رجعة فضل شاكر للمسرح بعد فترة من الغياب عن إقامة الحفلات، يعني اللقاء مع جمهوره بيكون له طعم ثاني. المستشار تركي آل الشيخ هو اللي أعلن عن مشاركة فضل شاكر، ونشر الفيديو على حسابه الرسمي في «فيسبوك» وهو يعبر عن شكره بعد الإعلان عن الحفل اللي الكل ينتظره.

وعلق آل الشيخ على الفيديو بأن الحفل هذا يجي ضمن تعاون وصفه هو نفسه بأنه "تاريخي"، مع فنان له مكانة خاصة بقلوب الجمهور السعودي. يعني لا تتفاجؤون لو كانت الأجواء غير طبيعية، فنان له جمهور ينتظره بكل حماس، والتعاون تاريخي! وش تبغون أكثر؟

وكان آل الشيخ قد أعلن أن الحفل سيقام على مسرح أبو بكر سالم يوم 22 أكتوبر، ويحظى باهتمام كبير من جمهوره، ومن المنتظر أن يقدم الفنان خلاله مجموعة من أشهر أعماله الغنائية.