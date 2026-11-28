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موسم مسلسلات رمضان 2027 بيشهد مفارقة فنية غريبة، لأن الفنان هشام ماجد راح يدخل في منافسة مباشرة مع شقيقه الفنان والسيناريست محمود ماجد. الاثنين قرروا يشاركون في السباق بأعمال مستقلة ومختلفة تماماً عن بعض، وسط ترقب جماهيري كبير.

هشام ماجد بيشارك في بطولة مسلسل "17 متر" المكون من 15 حلقة، والعمل راح ينعرض على قناة mbc مصر ومنصة شاهد mbc. المسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج كريم الشناوي، وتدور قصته حول رحلة بحث كوميدية ومثيرة للأبطال عشان يلقون كنز مخبأ داخل أحد المراكز الثقافية. يشاركه البطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، دنيا سامي، عماد رشاد، أحمد بيلا، ومحمد عبده.

أما محمود ماجد، فداخل دراما رمضان لأول مرة بعد تجاربه في الأفلام القصيرة، من خلال مسلسل "ع السكة" اللي بدأ تصويره في 14 نوفمبر 2026. المسلسل كوميدي أيضاً، مكون من 15 حلقة، وبينعرض على قناة mbc مصر ومنصة شاهد mbc. القصة ترصد مواقف ومفارقات حياتية يومية في إطار شعبي من خلال حكاية فتاتين، ومن إخراج كوثر يونس. يشارك في العمل كارولين عزمي، رحمة أحمد، محمود الليثي، محمد محمود، وألفت إمام.

وكان محمود ماجد قد شارك في أفلام قصيرة بين إنتاج وكتابة وتمثيل منذ عام 2018، ومنها "مكتوب" و"الفرامل والنسوان"، كما شارك كضيف شرف في الجزئين الثالث والرابع من مسلسل "اللعبة" مع شقيقه.

تفتكرون مين اللي بيضحكنا أكثر، هشام ولا محمود؟