ترفيه

السباق لرمضان 2027 بدأ بدري، والشركات المنتجة قررت تحسم مواعيد التصوير من الآن عشان تضمن وقت كافي للمونتاج والمعالجة الفنية قبل العرض. ومع بداية ديسمبر، فيه أربعة مسلسلات مرتقبة بتدخل البلاتوهات.

أولهم مسلسل «اعتراف» اللي بيبدأ تصويره مطلع ديسمبر بعد ما خلصوا التحضيرات النهائية. العمل من بطولة وكتابة كريم فهمي، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي، ومكون من 15 حلقة، وتشارك فيه درة وجميلة عوض.

أما ريهام عبد الغفور، فبترجع للماراثون الرمضاني بمسلسل «الصور الخاصة بمريم» اللي يبدأ تصويره في الأسبوع الأول من ديسمبر. العمل من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم الباجوري وإنتاج محمد مشيش، ويشارك فيه محمد علاء «جمايكا».

ويوسف الشريف كمان بيدخل موقع التصوير في الأيام الأولى من ديسمبر بمسلسل «الظل»، ومعاه كوكبة من الممثلين هم مريم الخشت، مراد مكرم، محمد الكيلاني، فراس سعيد، هند عبد الحليم، محمد عبده، وأمير عبد الواحد، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف. المسلسل من قصة أحمد عبد الفتاح وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.

وبالنسبة للكوميديا، علي ربيع بيبدأ تصوير مسلسل «الخال والد» مع بداية ديسمبر بعد ما خلص معاينة المواقع والتجهيزات. العمل من إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال، ويشارك فيه نجلاء بدر، ميرنا نور الدين، محمود حافظ، بسنت أبو باشا، ولينا صوفيا. وبكذا يكون علي ربيع راجع لرمضان بعد غياب قارب خمس سنوات، لأن آخر عمل له كان «أحسن أب» في 2021.