ترفيه

أضاف ممدوح سيف ألبومه الرابع «قصة قطرة» إلى مسيرته، في تجربة موسيقية تمزج بين الموسيقى الأوركسترالية والإلكترونية الحديثة، بما في ذلك التكنو، مع دمج الإيقاعات السعودية وبمشاركة عازفين وموسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

الألبوم يتكون من أربع مقطوعات تحكي رحلة قطرة تنطلق من المحيط وتعود إليه.

وأُنجزت مرحلة المكساج في استوديوهات العلا، عبر تعاون بين شركته «صوت الموسيقى» والاستوديوهات، وبدعم من فيلم العلا، ويُعد الألبوم من أوائل المشاريع الموسيقية التي أنجزت مرحلة المكساج فيها هناك.

وامتد تعاون سيف مع عبدالله إلى عدد من الأغاني، تبقى «يا طيب القلب» أشهرها.

تتوقعون التكنو يركب مع الإيقاعات السعودية ولا الشطحة كانت قوية؟