ترفيه

وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إلى مرحلة من التصالح مع النفس والهدوء، خلاه يتبنى فلسفة جديدة في تعامله مع الآخرين. آل الشيخ أعلن بوضوح إنه ما عاد عنده رغبة في الدخول في نقاشات طويلة أو خلافات تستنزف طاقته، ورفض تماماً فكرة الدفاع عن نفسه أو تبرير مواقفه أمام الناس.

تركي آل الشيخ معروف بنشاطه الكبير في قطاع الترفيه والفعاليات الفنية والرياضية في المملكة العربية السعودية، ودائماً ما يشارك متابعيه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي خواطر ورؤى تعكس وجهة نظره في الحياة ومواقفه المختلفة.

راحة البال فوق كل شيء

في منشور شاركه عبر حسابه الرسمي في «فيس بوك»، تكلم آل الشيخ عن حالة من الهدوء النفسي اللي يعيشها حالياً. وأوضح إن اهتمامه ما صار منصباً على ردود أفعال الناس، أو محاولات تغيير الصورة اللي ممكن يكونون رسموها عنه في خيالهم، بل صار كل تركيزه منصباً على صدق نيته وقناعته الشخصية بما يقوم به من أعمال ومواقف.

وبكلمات صريحة ومباشرة، قال تركي آل الشيخ: «أنا الآن في مرحلة من حياتي لم أعد أمتلك فيها رغبة للكلام الطويل ولا للخصام، ولا للدفاع عن نفسي أمام أحد، لم أعد أرهق نفسي بمحاولة التبرير». هذا التوجه يعكس رغبته في الابتعاد عن المواجهات الكلامية اللي تضيع الوقت والجهد، خصوصاً لما تتحول الخلافات لنقاشات مكررة ما تؤدي في النهاية لتغيير وجهات النظر أو الوصول لتفاهم حقيقي بين الطرفين.

تهميش أحكام الآخرين

يرى رئيس هيئة الترفيه إنه ما فيه ضرورة لاستمرار محاولات توضيح كل موقف أو الرد على كل كلمة تقال في حقه. هذه الرسالة تؤكد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النفسي، بحيث لا يكون تقييم الناس هو الميزان الأساسي اللي يحدد كيف يتصرف أو يتخذ قراراته الشخصية.

وأضاف آل الشيخ أن عودة الود أو عدمها لا تهمه، وأن ما قيل عنه وكيف رآه الناس وماذا ظنوا به لا يشغله. وتظهر هذه العبارة جانباً آخر من فلسفته الجديدة، وهو فصل الراحة النفسية عن استمرار العلاقات أو عودة الود بعد الخلافات، وعدم الانشغال الدائم بالأحكام والانطباعات التي يطلقها الآخرون.

القناعة الداخلية هي المقياس

تشير كلمات آل الشيخ إلى أن الإنسان قد يصل لنقطة يفضل فيها ترك مساحة للناس عشان يحتفظون بآرائهم وانطباعاتهم كما هي، بدون ما يدخل في دوامة لا تنتهي من محاولات الإقناع بوجهة نظر مختلفة، أو السعي لاستعادة علاقات قد لا تكون في الاتجاه الصحيح.

واختتم تركي آل الشيخ رسالته بجملة لخصت كل القصة: «أعرف صدق نيتي وهذا هو المهم!». هذه الكلمات تؤكد أن قناعة الشخص بصدق مقاصده هي نقطة الارتكاز الأساسية في مواجهة المواقف، بدلاً من الركض خلف قبول الجميع أو محاولة الرد على كل انتقاد أو سوء فهم يواجهه.

هذه الرسالة لفتت الأنظار لأنها لمست تجارب كثير من الناس، خاصة في مواضيع الخلافات الشخصية، وتغير طبيعة العلاقات مع الوقت، والرغبة في تجنب الجدال المتكرر بحثاً عن التوازن والهدوء في التعامل مع المحيطين.

بصراحة، قرار «تطنيش» التبريرات هو أقصر طريق لراحة البال، فهل تقدرون تسوونها وتوقفون تبرير تصرفاتكم للناس؟