ترفيه

جهزوا قائمة الأغاني اللي تبغون تسمعونها، لأن ديسمبر في موسم الرياض بيكون مليان طرب. الفنانة أصالة نصري راح تلتقي بجمهورها يوم الجمعة 4 ديسمبر في حفل بعنوان «ليلة أصالة الشرق»، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد سيتي، وراح تكون معها فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

أما موعد الفنان تامر عاشور مع جمهوره فسيكون يوم الخميس 10 ديسمبر على مسرح أبو بكر سالم، بمرافقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات. وبالنسبة للتذاكر، راح تطرح اليوم 29 نوفمبر الساعة ثمانية مساءً.

الحفلتين هذي جزء من فعاليات موسم الرياض اللي يجمع نخبة من نجوم الغناء العربي في برنامج فني منوع.

مين اللي راح يحجز تذكرته أول ما تفتح؟