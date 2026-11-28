ترفيه

ولعت الأجواء على مسرح "محمد عبده أرينا- بنك الإمارات دبي الوطني" ضمن فعاليات موسم الرياض، لما طلعوا الفنان دحوم الطلاسي والفنانة موضي الشمراني وقدموا وصلات طربية من اللون السامري والخبيتي وأغاني شعبية متنوعة.

البداية كانت مع دحوم الطلاسي اللي غنى مجموعة من أغانيه منها "ياوجودي" و"لا ياحمامه".

بعدها جت دور موضي الشمراني اللي استقبلها الجمهور بتصفيق حار، وبدأت بأغنيتها "قفلوا باب المشارية"، وما اكتفت بكذا، بل تفاعلت مع طلبات الجمهور وغنت اللي يبونه، وأكدت إن هدفها الأساسي من الحضور هو الاستمتاع بليلة طربية مع محبيها.

وجه الفنانان شكر لموسم الرياض على فرصة لقاء الجمهور، ووعدوا بتقديم الأفضل دائمًا مع مجموعة روتانا الموسيقية.