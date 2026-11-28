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تخيل إنك وصلت لشيء كنت تحلم فيه، وجيت تشارك خويك المقرب الخبر، وبدل ما تشوف الحماس المعتاد، تلاقي ردة فعل باردة أو تعليقات غريبة. هذا الموقف هو الاختبار الحقيقي للصداقة، خاصة لما يكون الطرفين في نفس المجال الدراسي أو المهني وفي مرحلة شباب تكون الثقة بالنفس فيها لسه ما اكتملت. الغيرة هنا مو بالضرورة تعني إن العلاقة انتهت، لكنها إشارة إن فيه مشاعر معقدة بدأت تتسلل، وممكن تكون طبيعية إذا عرفنا كيف نتعامل معها.

ليش الصديق يغار؟

الغيرة المهنية أو الأكاديمية ما تجي من فراغ. آرت ماركمان، أستاذ علم النفس، يوضح إن طبيعة الإنسان تميل لمقارنة نفسه باللي حوله، وبالذات المقربين منه. لما يشوف الصديق شخص في مكانة أفضل وهو كان معه في نفس نقطة البداية، يبدأ الشعور بعدم الرضا. المشكلة مو في عدم الرضا نفسه، لأنه ممكن يكون دافع للتطور، لكن لو كان الشخص يعاني من فراغ وما يبي يتخذ خطوات حقيقية للنجاح، يتحول هذا الشعور لغيرة.

أيضاً، ممكن الصديق يحس إن الفرص ما توزعت بعدل، أو إن جهوده ما أخذت التقدير اللي أخذته أنت، فينعكس هذا على نظرته لنجاحك. وفي حالات ثانية، بعض الشباب يبنون تصوراتهم على معلومات غير دقيقة، فيتخيل إن صديقه وصل للي وصل له بطرق ملتوية أو بمساعدة غير مستحقة، وهذا يولد مشاعر سلبية بدون سبب واقعي.

كيف تصيد علامات الغيرة؟

قبل ما تحكم على خويك، لازم تفرق بين إنها تكون لحظة عابرة أو نمط متكرر. فيه إشارات واضحة تدل على إن الغيرة موجودة؛ مثلاً لما تبشر خويك بقبولك في منحة أو ترقية، وتلاقيه فوراً بدأ يتكلم عن العيوب والمخاطر في هذه الفرصة، أو تكون تهنئته باهتة وما فيها صدق.

علامة ثانية هي محاولة سحب الكلام بسرعة لإنجازاته الشخصية، أو إنه يحاول يكرر خطواتك بالضبط بس على نطاق أكبر. وفي بعض الأحيان، يحاول يهمش نجاحك وينسبه للحظ فقط، أو يتعامل معه كأنه شيء عادي ما يستاهل الاهتمام. غير كذا، ممكن تلاحظ إنه بدل ما يشجعك على خطوة جديدة، يبدأ يثبط عزيمتك بتعليقات جارحة. هذه المشاعر تزيد عند اللي ثقتهم بنفسهم ضعيفة، أو اللي مروا بإخفاق مؤخراً في نفس مجالك، أو حتى اللي يخافون إن النجاح يغيرك ويغير طبيعة علاقتكم.

خطة التعامل مع الموقف بذكاء

الموضوع ما يحتاج مواجهة حادة أو قطيعة فورية، بل يحتاج هدوء وفهم. أول خطوة هي التوازن؛ تذكر إن نجاحك نتيجة جهدك، بس فيه عوامل ثانية ساعدت مثل التوقيت أو وجود ناس آمنوا فيك، وتجاهل هذه الحقيقة ممكن يقلب الفخر لغرور بدون ما تحس، لذا خلك واثق ومتواضع في نفس الوقت.

من الأخطاء الشائعة إنك تحاول تقلل من إنجازاتك عشان ما تجرح مشاعر خويك؛ هذا الأسلوب غالباً ما يخفف الغيرة، بل ممكن يشوفه الطرف الثاني عدم تقدير لما تملك فيزيد استياؤه. الحل مو إنك تخبي أخبارك السعيدة، بل إنك تنتبه لعدد المرات اللي تتكلم فيها عن نجاحاتك.

إذا شفت تغير واضح في المعاملة، اسأله مباشرة وبدون اتهامات. بدل ما تقول «أنت تغار مني»، استخدم عبارات توضح مشاعرك أنت، مثل: «شعرت بالضيق عندما علقت على ترقيتي بهذه الطريقة». هذا الحوار ممكن يحل سوء فهم بسيط ويصلح العلاقة. وأيضاً، حاول تستوعب إن صديقك ممكن يكون يمر بمرحلة صعبة أو خايف يفقدك، وهذا يخليك تتعامل معه بتعاطف بدل الغضب.

أخيراً، وجه جزء من الحديث لاهتماماته وذكره بالأشياء اللي تقدرها فيه. ولو تقدر تساعده مهنياً بترشيح فرصة أو مشاركة خبرتك، لا تتردد، وهنئه على نجاحاته بصدق. وتذكر دائماً إنك مسؤول عن تصرفاتك فقط، مو عن ردود أفعال الناس. إذا كانت الغيرة نابعة من مشاعره الخاصة، لا تخلي سعادتك واقفة على رأيه، ولا تشيل ضغينة، وخلك فاتح الباب لعله يراجع نفسه.

من جد تقدر تتحمل خوي يقلل من نجاحك عشان خاطر العشرة، ولا السالفة تنهي الصداقة من وجهة نظرك؟