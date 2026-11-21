ترفيه

يا جماعة الخير، فضل شاكر رجع أقوى من أول وما مزح أبد! أغنيته الجديدة «عمري الباقي» نزلت قبل كم يوم، وتحديداً في 17 نوفمبر، وكأنها صاروخ ما شاء الله. الفيديو كليب حقها تعدى حاجز مليوني مشاهدة على يوتيوب في يومين بس! يعني الرقم ضارب في السقف وبسرعة ما تتوقعونها.

مو بس كذا، العمل وصل للمرتبة السادسة عالمياً ضمن الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجاً، وهذا نجاح يضاف لألبومه المصغر «حلم جديد» اللي كل فترة ينزل لنا أغنية منه. الأغنية نفسها رومانسية على الآخر، بلهجة خليجية تجنن وكلمات كلها حب وشوق وتعلق بالحبيب، وهذا اللون العاطفي اللي فضل شاكر معروف فيه وما يغلط أبد. كلمات وألحان جمانة جمال، والموزع الموسيقي حسام صعب هو اللي ضبط المكس والماستر، الشغل مرتب ومن أول لحظة تحس ببصمته الفنية.

هالنجاح ما جا من فراغ، فضل شاكر رجع للحفلات بعد غياب طويل دام حوالي أربعة عشر عاماً. حفلات «عودة الغايب» في الرياض في 22 و23 أكتوبر كانت بداية قوية، والجمهور استقبله استقبال حافل يرجع الروح. بعدها كمل جولته العربية في الخبر وجدة والدوحة والبحر الميت، ولديه حفلان مرتقبان في أبوظبي يومي 20 و23 نوفمبر الجاري، يعني الأدرينالين شغال على طول.

الجمهور ما قصر وتفاعل مع الأغنية الجديدة من أول ما نزلت، لدرجة إنها تصدرت قوائم الرائج في مصر يوم نزلت. حسابات السوشيال ميديا ولعت بمقاطع منها وكل شوي تشوف مقطع لأحد يغنيها أو يتفاعل معها. والكل متحمس ويترقب بقية أغاني ألبوم «حلم جديد»، خصوصاً بعد ما نزلت أغنية «نام الليل» في بداية نوفمبر قبل «عمري الباقي». ويواصل الفنان تقديم أعمال جديدة حتى نهاية العام، وواضح إن كل أغنية بتطلع أقوى من اللي قبلها.

بصراحة، فضل شاكر رجع وقاعد يثبت إن الغياب ما أثر فيه أبد، بل بالعكس رجع بهمة ونشاط مو طبيعي. هل تتوقعون يواصل هذا النجاح؟