ترفيه

أبدى الفنان أوس أوس إعجابه الكبير بأسلوب المخرج سلطان مجدلي في إدارة فيلم "كريبتو"، موضحاً أن مجدلي لفت انتباه الجميع بقدرته على استيعاب تفاصيل الشخصيات والبيئة المصرية.

وبحسب أوس أوس، فإن وجود مخرج سعودي على رأس فريق عمل لفيلم مصري كان أمراً غير معتاد في البداية، مما جعل البعض يتساءل عن مدى قدرته على فهم التفاصيل الثقافية والاجتماعية المطلوبة، لكن مجدلي نجح سريعاً في تغيير هذه الصورة بعدما أظهر معرفة دقيقة بالشخصية المصرية وتفاصيلها اليومية.

وأكد أوس أوس أن المخرج كان ملمّاً بطبيعة كل شخصية وإمكانيات كل فنان، واهتم بأدق التفاصيل بدءاً من اختيار الألوان وتنسيق الملابس وصولاً إلى الصورة البصرية التي تمنح كل شخصية هويتها الخاصة وتخدم الأحداث.

وكان صناع الفيلم قد احتفلوا بالعرض الخاص في 18 نوفمبر في سينما أركان بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، من بينهم السفير أسامة بن أحمد النقلي، والفنانين كريم محمود عبد العزيز وعلي ربيع، وويزو، ووليد عبد الغني، وسارة سلامة، وإسلام إبراهيم، ومصطفى بسيط، ورباب طارق، والناقد السعودي الدكتور عبدالله بانخر.

تدور أحداث الفيلم حول زعيم عصابة تعرض لإصابة خطيرة، فيقرر استدعاء ابنيه أحمد وكريم اللذين تركهما في مصر منذ نحو 30 عاماً. يعيش الشقيقان حياة بسيطة وظروفاً مادية صعبة، حيث يعمل أحمد في تصفيف شعر السيدات، بينما يحاول كريم كسب المال من خلال السرقة، ومع وصول خبر والدهما يعتقدان أن الفرصة جاءت لتغيير حياتهما، لكنهما يتفاجآن بالتورط في عالم المافيا، مما يفتح الباب لسلسلة من المواقف الكوميدية والمطاردات.

يشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، ومحمد محمود، وبسنت أبو باشا، وشريف حسني، وناجي شحاتة. الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد عبد الله، وسيناريو وحوار عمرو تيام ومهاب حسين، وإخراج سلطان مجدلي.